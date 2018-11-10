Новий наглядач за розслідуванням щодо втручання Росії, минулого року міг стати захисником Трампа - The New York Times

Виконуючий обов'язки міністра юстиції США Меттью Вітакер, на якого також покладено функції нагляду за розслідуванням можливої змови виборчого штабу Дональда Трампа та уряду Росії, ще минулого року змагався у якості члена юридичної команди президента США. На це вказує матеріал видання The New York Times.

Як відзначають у виданні, колишній юридичний радник Білого Дому Макґан, який нещодавно залишив посаду, провів співбесіду із Вітакером минулого року. Видання стверджує, що у разі прийому на роботу на Вітакера було би покладено завдання піти у наступ проти слідства у справі можливої змови виборчого штабу Трампа із Росією, яке очолює незалежний прокурор США Роберт Мюллер. Нині ж після відставки міністра юстиції Джеффа Сешнса, Вітакер виконує функції нагляду за даним слідством.

Вітакер також виступив із низкою критичних заяв спрямованих у бік спеціального прокурора Роберта Мюллера.

Так, Вітакер, виступаючи в якості юридичного оглядача, критично висловлювався про слідство, яке проводить спецпрокурор Мюллер.

"Президент цілком правий. Мюллер наблизився до червоної лінії у розслідуванні втручання Росії у вибори 2016-го року, і він дуже близький до того, щоб її перетнути", - писав Вітакер у колонці оприлюдненій каналом CNN.

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