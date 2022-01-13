Представник США в ОБСЄ: “Ми не збираємося віддавати перевагу безпеці однієї держави над іншою”

Постійний представник США при ОБСЄ Майкл Карпентер сказав, що Сполучені Штати не будуть порушувати ключових принципів, серед яких - право країн обирати участь у тих чи інших союзах. Про це він заявив за підсумками засідання Постійної ради ОБСЄ у Відні.

“Ми не збираємося задовольняти сфери впливу, ми не збираємося обмежувати права суверенних держав вибирати свої альянси, і ми не збираємося віддавати перевагу безпеці однієї держави над іншою”, - сказав Майкл Карпентер.

Він додав, що США не будуть перегляди ключові принципи міжнародної системи, які базуються на Гельсінських угодах, хартії ООН чи Паризькій хартії. “Це не обговорюється”, - підкреслив постійний представник США при ОБСЄ.

Карпентер сказав, що протягом засідання Постійної ради ОБСЄ не вдалося досягти жодних домовленостей, однак за його словами, цього і не очікувалось. “Це початок. Або оголошення початку процесу. Цей процес почнеться найближчим часом, і ми сподіваємось на відкритий та відвертий діалог. Однак ми маємо випробувати побачити, чи готові росіяни іти назустріч”, - сказав він.

Представник США додав, що очікує на продовження консультацій в ОБСЄ.

Водночас постійний представник Росії при ОБСЄ Олександр Лукашевич заявив, що прогресу в ключових для Росії питаннях не вдалося досягти, - передає російське видання РИА Новости. При цьому Лукашевич додав, що його делегації вдалося “донести свою позицію”.

“Особливий акцент зробили, звісно, на поведінці США і НАТО, які продовжують військово освоювати території держав, що вступили в альянс, і розміщувати там ударні системи озброєнь - це несе пряму і безпосередню загрозу національним інтересам Росії”, - заявив Лукашевич.

Напередодні заступник міністра закордонних справ Росії Грушко заявив, що у минулому у ситуації Карибської кризи виходу із кризової ситуації вдалося досягнути завдяки "дуже раціональному балансу" інтересів.

Раніше країни НАТО закликали Росію продемонструвати серйозність бажання до миру і почати з відведення стягнутих до України військ у місця постійного базування.

Заступниця держсекретаря США Венді Шерман, яка очолювала американську делегацію на перемовинах у Женеві та Брюсселі, заявила, що вимоги Росії щодо гарантій нерозширення НАТО є неприйнятними, а НАТО та США віддані дипломатії як шляху до побудови тривалої безпеки.

Посадовиця підкреслила оборонний характер Альянсу та те, що НАТО "ніколи не розширювалось за допомогою сили, примусу чи підривної діяльності".

"Суверенний вибір самих країн - заявити НАТО про бажання приєднатись", - сказала Шерман.