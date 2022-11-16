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Байден: «малоймовірно», що ракета, яка вбила двох людей у Польщі, була випущена з Росії. США підтримають польське розслідування
Президент США Джо Байден заявив, що, «судячи з траєкторії», «малоймовірно», що ракета, яка вбила двох людей у Польщі, була випущена з території Росії, але пообіцяв, що США підтримують польське розслідування цих «вибухів».
«Я щойно зустрівся з лідерами НАТО та «Групи сами», вражений подіями в Європі, і я повідомив їх про результати нашої короткої розмови з президентом Польщі (Анджеєм) Дудою, а також з генеральним секретарем НАТО (Єнсом) Столтенбергом. Ми домовилися, що будемо підтримувати польське розслідування вибуху в сільському районі поблизу кордону України», – сказав президент Байден.
Він сказав, що важливо, щоб «ми точно дізналися, що сталося. І тоді колективно вирішили, що робити далі».
Байден зробив цю заяву в Індонезії, після того, як вранці він скликав «екстрену» зустріч лідерів "Групи семи" та НАТО для консультацій щодо повідомлень про потрапляння ракет до східної частини Польщі поблизу українського кордону, у результаті чого загинуло двоє людей. Як раніше заявляв польський уряд, це була ракета «російського виробництва».
За словами Байдена, «є попередня інформація, яка спростовує це, але ми подивимося». Так Байден відповів на запитання одного з журналістів про те, чи була ракета випущена з Росії.
Як повідомляє агентство Associated Press, президента, який перебував в Індонезії на саміті Групи 20, вночі розбудили співробітники з новинами про вибух ракети на сході Польщі.
Раніше Байден повідомив у мережі Twitter, що висловив співчуття президенту Польщі у зв’язку зі загибеллю людей та запропонував допомогу у розслідуванні «вибуху».
«Я розмовляв із президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб висловити свої глибокі співчуття у зв’язку з загибеллю людей у східній Польщі та запропонувати нашу повну підтримку польському розслідуванню вибуху.
Ми будемо підтримувати тісний зв’язок, щоб визначити відповідні наступні кроки», – написав президент Байден у своєму твіті.
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив у Twitter, що його уряд також «терміново розглядає повідомлення про ракетний удар у Польщі» і координуватиме розслідування з партнерами по НАТО.
«Я щойно розмовляв з міністром закордонних справ і міністром оборони. Ми терміново розглядаємо повідомлення про ракетний удар у Польщі та будемо підтримувати наших союзників, коли вони встановлять, що сталося. Ми також координуємось з нашими міжнародними партнерами, включно з НАТО», – написав голова британського уряду в Twitter.
У середу агентство Associated Press (АР) повідомило з посиланням на високопоставленого чиновника розвідки США, що російські ракети перетнули кордон Польщі та вбили двох людей.
Агентство АР повідомило, що Міністерство закордонних справ Польщі заявило в середу, що ракета російського виробництва впала на східну частину країни поблизу українського кордону, внаслідок чого загинуло двоє людей.
У заяві МЗС Польщі зазначено, що зброя була виготовлена в Росії. Як зазначає АР, президент Дуда був більш обережним, сказавши, що ракети, «швидше за все», є російського виробництва, але їхнє походження ще перевіряється.
Польський уряд заявив, що проводить розслідування та підвищує рівень військової готовності. НАТО планує провести екстрене засідання для обговорення подій поблизу українського кордону. Росія відкинула повідомлення польських ЗМІ про ймовірне падіння російських ракет на території Польщі у вівторок як «навмисну провокацію».
У статті використано інформацію Associated Press.
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У Вашингтоні «серйозно ставляться» до повідомлень про потрапляння російських ракет на територію Польщі, але не можуть їх підтвердити
Державний департамент США підтвердив, що у Вашингтоні знають про повідомлення з Польщі про ймовірне потрапляння російських ракет на польську територію, але «не можуть підтвердити деталі». Речник Держдепартаменту США Ведант Патель заявив на брифінгу у вівторок, що США «працюють з партнерами з Польщі та інших країн НАТО, щоб отримати більше інформації».
«На цей момент я можу лише повторити, що сказали про це наші колеги з Білого дому, а саме, що ми бачили ці повідомлення з Польщі, і ми працюємо з урядом Польщі та нашими партнерами по НАТО, щоб зібрати більше інформації. На цей момент ми не можемо підтвердити самі повідомлення чи будь-які деталі. Але я можу запевнити вас, що ми визначимо, що сталося, і якими будуть відповідні наступні кроки», – сказав речник Державного департаменту США.
Раніше у вівторок речник Пентагону Пет Райдер заявив, що у Міністерстві оборони США знайомі з «повідомленнями, в яких стверджується, що дві російські ракети вдарили по території Польщі поблизу кордону з Україною», але він сказав, що «наразі ми не маємо жодної інформації, щоб підтвердити ці повідомлення».
«Ми серйозно ставимося до цих повідомлень», – додав речник Пентагону Пет Райдер.
Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький скликав термінове засідання Комітету у справах національної безпеки та оборони, повідомив речник уряду Пьотр Мюллер у вівторок, не вказуючи у своєму твіті, що саме комітет має обговорити.
У коментарях для преси Мюллер лише додав, що лідери проведуть екстрену нараду через «кризову ситуацію».
Як повідомило агентство Associated Press, двоє людей загинули в результаті обстрілу російськими ракетами по території Польщі.
Цю інформацію, за словами агентства, вони отримали від високопоставленого чиновника розвідки США, який говорив на умовах анонімності через «делікатний характер ситуації».
Польські ЗМІ повідомили, що двоє людей загинули у вівторок вдень після того, як снаряд влучив по території зерносховища в Пшеводові, польському селі поблизу кордону з Україною.
Країни Балтії відреагували на повідомлення про обстріл Польщі
«Мої співчуття нашим польським братам по зброї. Злочинний російський режим випустив ракети, які вцілили не лише по мирним українцям, а й впали на територію НАТО в Польщі. Латвія повністю підтримує польських друзів і засуджує цей злочин», – написав міністр оборони Латвії Артіс Пабрікс у Twitter.
Міністерство закордонних справ Естонії заявило у своєму твіті, що занепокоєно останніми повідомленнями з Польщі і запевнило, що Таллінн солідарний з Польщею та готовий захищати «кожен дюйм території НАТО».
«Найбільше тривожать останні новини з Польщі. Ми тісно консультуємося з Польщею та іншими членами Альянсу. Естонія готова захищати кожен дюйм території НАТО. Ми повністю солідарні з нашим близьким союзником Польщею», – мовиться у твіті естонських дипломатів.
Від російських обстрілів по Україні постраждала і сусідня Молдова. За словами міністра закордонних справ та європейської інтеграції Молдови Ніку Попеску, у сусідній країні сталися масштабні перебої в електропостачанні після того, як російські удари вивели з ладу ключову лінію електропередач, яка постачає Молдову.
«Частини Молдови відчувають збої в електропостачанні через те, що російські ракети влучили в українські міста та життєво важливу інфраструктуру. Кожна бомба, яка падає на Україну, також впливає на Молдову та наш народ, – написав Попеску у Twitter. – Ми закликаємо Росію негайно припинити руйнування».
Росія називає повідомлення з Польщі «навмисною провокацію»
Російське державне агентство ТАСС повідомило, що Міноборони Росії відкинуло повідомлення польських ЗМІ про ймовірне падіння російських ракет на території Польщі у вівторок як «навмисну провокацію». Згідно з заявою міністерства, яку цитує ТАСС, російські військові взагалі не завдавали ударів по українсько-польській прикордонній зоні.
«Повідомлення та офіційні заяви польських ЗМІ про нібито падіння «російських» ракет поблизу польського населеного пункту Пшеводув є свідомою провокацією, спрямованою на ескалацію ситуації. Російські військові не завдавали жодних ударів по об'єктах поблизу українсько-польського державного кордону», – мовиться у заяві міністерства оборони Росії.
Міноборони Росії додає, що «уламки, які видно на кадрах польських ЗМІ з місця події, не мають відношення до російської зброї».
Україна зазнала масивного ракетного обстрілу через кілька годин після того, як президент України Володимир Зеленський заявив, що Росія повинна прийняти кордони його країни та вивести свої війська, перш ніж Україна зможе приступити до мирних переговорів з Москвою.
У вівторок по Україні було запущено близько 100 ракет. За повідомленнями, йдеться про найбільш масовану атаку з початку минулого місяця, коли Москва посилила свою стратегію щодо ураження критичної інфраструктури перед зимовими морозами.
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