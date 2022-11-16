Байден: «малоймовірно», що ракета, яка вбила двох людей у Польщі, була випущена з Росії. США підтримають польське розслідування

Президент США Джо Байден заявив, що, «судячи з траєкторії», «малоймовірно», що ракета, яка вбила двох людей у Польщі, була випущена з території Росії, але пообіцяв, що США підтримують польське розслідування цих «вибухів».

«Я щойно зустрівся з лідерами НАТО та «Групи сами», вражений подіями в Європі, і я повідомив їх про результати нашої короткої розмови з президентом Польщі (Анджеєм) Дудою, а також з генеральним секретарем НАТО (Єнсом) Столтенбергом. Ми домовилися, що будемо підтримувати польське розслідування вибуху в сільському районі поблизу кордону України», – сказав президент Байден.

Він сказав, що важливо, щоб «ми точно дізналися, що сталося. І тоді колективно вирішили, що робити далі».

Байден зробив цю заяву в Індонезії, після того, як вранці він скликав «екстрену» зустріч лідерів "Групи семи" та НАТО для консультацій щодо повідомлень про потрапляння ракет до східної частини Польщі поблизу українського кордону, у результаті чого загинуло двоє людей. Як раніше заявляв польський уряд, це була ракета «російського виробництва».

За словами Байдена, «є попередня інформація, яка спростовує це, але ми подивимося». Так Байден відповів на запитання одного з журналістів про те, чи була ракета випущена з Росії.

Як повідомляє агентство Associated Press, президента, який перебував в Індонезії на саміті Групи 20, вночі розбудили співробітники з новинами про вибух ракети на сході Польщі.

Раніше Байден повідомив у мережі Twitter, що висловив співчуття президенту Польщі у зв’язку зі загибеллю людей та запропонував допомогу у розслідуванні «вибуху».

«Я розмовляв із президентом Польщі Анджеєм Дудою, щоб висловити свої глибокі співчуття у зв’язку з загибеллю людей у східній Польщі та запропонувати нашу повну підтримку польському розслідуванню вибуху.

Ми будемо підтримувати тісний зв’язок, щоб визначити відповідні наступні кроки», – написав президент Байден у своєму твіті.



Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак повідомив у Twitter, що його уряд також «терміново розглядає повідомлення про ракетний удар у Польщі» і координуватиме розслідування з партнерами по НАТО.

«Я щойно розмовляв з міністром закордонних справ і міністром оборони. Ми терміново розглядаємо повідомлення про ракетний удар у Польщі та будемо підтримувати наших союзників, коли вони встановлять, що сталося. Ми також координуємось з нашими міжнародними партнерами, включно з НАТО», – написав голова британського уряду в Twitter.

У середу агентство Associated Press (АР) повідомило з посиланням на високопоставленого чиновника розвідки США, що російські ракети перетнули кордон Польщі та вбили двох людей.

Агентство АР повідомило, що Міністерство закордонних справ Польщі заявило в середу, що ракета російського виробництва впала на східну частину країни поблизу українського кордону, внаслідок чого загинуло двоє людей.

У заяві МЗС Польщі зазначено, що зброя була виготовлена в Росії. Як зазначає АР, президент Дуда був більш обережним, сказавши, що ракети, «швидше за все», є російського виробництва, але їхнє походження ще перевіряється.

Польський уряд заявив, що проводить розслідування та підвищує рівень військової готовності. НАТО планує провести екстрене засідання для обговорення подій поблизу українського кордону. Росія відкинула повідомлення польських ЗМІ про ймовірне падіння російських ракет на території Польщі у вівторок як «навмисну провокацію».

У статті використано інформацію Associated Press.