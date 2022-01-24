Держдеп пояснив причини  наказу щодо евакуації з України родичів дипломатів, дозвіл на виїзд частини співробітників

Рішення уряду США щодо евакуації з України родичів дипломатів та дозвіл на виїзд частини співробітників були мотивовані прагненням убезпечитись (abundance of caution - англ.) через зусилля, що тривають, з боку Росії і спрямовані на дестабілізацію України та підрив безпеки її громадян, її відвідувачів або мешканців. Про це напередодні заявив високопосадовець Державного департаменту США, який спілкувався зі ЗМІ на умовах анонімності.

"Це обережні заходи безпеки, яких вжито заради безпеки громадян США та урядового персонало, і вони жодним чином не підривають нашої підтримки, або відданості Україні", - відзначив посадовець.

В уряді США також відзначили, що раніше президент США Байден заявив, що військові дії з боку Росії можуть початись будь-коли.

"Уряд США не матиме змогу евакуювати громадян США у випадку такої надзвичайної ситуації, тож громадян США, які перебувають в Україні, мають здійснювати відповідне планування, включно за рахунок комерційних варіантів, якщо вони вирішать залишити Україну", - відзначив посадовець.

Раніше уряд США схвалив відбуття з України деяких американських посадовців та наказав евакуювати усіх членів родин американських посадовців у посольстві США у Києві. Державний департамент також рекомендує не подорожувати до України через збільшення загрози військових дій Росії. Раніше рекомендація не подорожувати до України стосувалась ситуації із COVID-19 в Україні.

Коментуючи рішення уряду США, речника МЗС України Олега Ніколенко відзначив, що "фактично кардинальних змін в безпековій ситуації впродовж останнього часу не відбулося".

"Поважаючи право іноземних держав на забезпечення безпеки своїх дипломатичних місій, вважаємо такий крок американської сторони передчасним і проявом надмірної перестороги", - заявив український урядовець.

Ніколенко також відзначив, що в "українському та міжнародному медіа-просторі шириться велика кількість дезінформації, маніпуляцій та фейків, аби посіяти паніку серед українців та іноземців, налякати бізнес, підірвати економічну та фінансову стабільність нашої держави".

"У цій ситуації важливо тверезо оцінювати ризики і зберігати спокій", - підкреслив Ніколенко.

Як повідомляє "Радіо Свобода", верховний представник Європейського союзу із зовнішньої політики та політики безпеки Жозеп Боррель заявив, що не бачить причин для евакуації родин європейських дипломатів із України.

«Ми не плануємо робити те саме, що США, оскільки ми не бачимо для цього якихось конкретних причин», – заявив Боррель.

У статті використано матеріали "Радіо Свобода".