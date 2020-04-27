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Світ

США посилили експортні обмеження щодо Росії, Китаю, Венесуели, щоб завадити закупати потенційно військові технології

Міністр торгівлі США Уілбур Росс (архівне фото)

Міністерство торгівлі США оголосило у понеділок про запровадження нових заходів експортного контролю з метою перешкодити спробам компаній з Китаю, Росії і Венесуели отримати доступ до американських технологій, які можуть бути використані при розробці зброї, військового авіатранспорту або обладнання для стеження, у цивільних каналах поставок або під приводом використання у цивільних цілях.

"Важливо враховувати наслідки ведення справ з країнами, які у минулому вже перенаправляли закуплені у американських компаній товари для використання у військових цілях", - зазначив міністр торгівлі Уілбур Росс, - "Низка компаній з Китаю, Росії і Венесуели намагається обійти американський експортний контроль і в цілому підірвати інтереси США, тому ми як і раніше будемо пильними, щоб запобігти потраплянню американських технологій в погані руки".

Відомство розповсюдило на всі три країни обмеження, пов'язані з такими товарами, як напівпровідникове обладнання, сенсори та інші технології, які можна використовувати у військових цілях.

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