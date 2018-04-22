Росія відключила свої оборонні системи у Сирії під час удару США - голова Сенатського комітету із закордонних справ

Коли ми вдались до дій щодо Сирії, як ми і мали, та зробили те, що ми зробили - мали місце розмови - і Росія відключила свої оборонні механізми, вони не працювали

Відносини між Вашингтоном та Москвою перебувають у найнижчій точці з часу Кубинської ракетної кризи 1962-го року. Про це сенатор-республіканець Боб Коркер, голова Сенатського комітету із закордонних справ заявив в ефірі каналу Сі-Ен-Ен у неділю.

За словами американського законодавця, Вашингтон не готується до військової конфронтації із Москвою.

Сирійська ППО, оснащена російськими системами, не перехопила жодної із 105 випущених по сирійських об'єктах ракет

"Йдеться не про те, що нам треба готуватись", - заявив Коркер, - "Питання у тому, що прорахунок може привести нас у дуже погане місце".

За словами Коркера, саме через небезпеку можливих прорахунків, міністр оборони США Маттіс закликав до зваженості перед тим, як США завдали удару по Сирії, одному із найближчий союзників Росії.

Сенатор також звернув увагу на важливість перемовин між військовими Росії та США напередодні удару країн Заходу по об'єктам режиму Асада у відповідь на використання Московою хімічної зброї на території Великої Британії.

Американські військові та експерти пояснили нездатність сирійських ППО збити жодну випущену по Сирії ракету занепадом сирійського війська. Заява Коркера суперечить цій позиції

"Ось чому міністр оборони Маттіс робить заяви, які він робить і закликає до обережності. Якщо ви звернули увагу, під час наших останніх зусиль, на щастя, коли ми вдались до дій щодо Сирії, як ми і мали, та зробили те, що ми зробили - мали місце розмови і Росія відключила свої оборонні механізми, вони не працювали. Це дуже добре".

"Але я думаю, що наші лідери мають бути стурбовані тим, як може розвиватись ситуація, якщо матиме місце прорахунок, адже протягом останніх півтора років мало місце значне погіршення відносин між країнами ", - заявив Бок Коркер.

Як відомо, напередодні удару США та їх союзників по Сирії 14-го квітня, окремі представники Росії заявили про намір перехоплювати випущені Америкою ракети.

Одразу ж після удару, з Сирії заявили про успішне перехоплення значної кількості ракет, втім США заперечили цю інформацію. Повідомляється, що сирійська ППО, оснащена російськими системами, не перехопила жодної із 105 випущених по сирійських об'єктах ракет.

Як відзначає USA Today, американські військові та експерти пояснили нездатність сирійських ППО збити жодну ракету занепадом сирійського війська. Заява Коркера суперечить цій позиції.

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