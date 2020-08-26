Американські військові отримали поранення в інциденті з російськими військовослужбовцями у Сирії

Кілька американських військовослужбовців були поранені в інциденті з російськими військами у Сирії, повідомили агентству Reuters в середу двоє американських офіційних осіб. Подію також вже прокоментували офіційно в уряді США

Хоча подібного роду взаємодія між американськими і російськими військами не є рідкістю, цей інцидент підкреслює ризики, пов'язані з діями військових з обох країн, що знаходяться в безпосередній близькості один одному на півночі Сирії, і вказує на можливість ескалації напруженості.

Коаліція та США не прагнуть ескалації з будь-якими державними військовими силами, але сили США завжди зберігають невід'ємне право та обов'язок захищати себе від ворожих дій

Одне з джерел, які побажали залишитися анонімним, сказав, що травми були результатом зіткнення, а не перестрілки. Інше джерело повідомило, що інцидент стався на початку цього тижня на північному сході Сирії і що отримані травми були легкими.

Інцидент офіційно прокоментували у Раді з національної безпеки США, речник якої заявив, що у вівторок 26-го серпня поблизу Деріку на північному сході Сирії російський транспорт пішов на зіткнення із бронетранспортером патруля Коаліції. Заявляється, що у результаті події, екіпаж коаліційного бронетранспортеру отримав травми. Патруль коаліції, за словами чиновника, залишив місце події, щоб розрядити ситуацію.

"Коаліція та США не прагнуть ескалації з будь-якими державними військовими силами, але сили США завжди зберігають невід'ємне право та обов'язок захищати себе від ворожих дій", - наводить заяву посадовця репортерка видання Politico Лара Селігман.

Повідомляється, що сьогодні пройшла телефонна розмова між головою Комітету начальників штабів США Марком Майлі та головою Генштабу Росії Валерієм Герасимовим. Тема розмови не називається.

Коментуючи подію, деякі оглядачі нагадали про події 2018-го року, коли військові США завдали удару по найманцях ПВК "Вагнера".

У лютому 2018-го року США продемонстрували, що коли перетинаються червоні лінії, тактичне командування рішуче і швидко ухвалює рішення щодо самооборони. Міноборони Росії, припиніть це

"Балансування на межі війни з боку Росії дуже небезпечне та відчайдушне. У лютому 2018-го року США продемонстрували, що коли перетинаються червоні лінії, тактичне командування рішуче і швидко ухвалює рішення щодо самооборони. Міноборони Росії, припиніть це", - твітує Чарльз Лістер, експерт вашингтонського дослідницького центру "Інститут Близького Сходу".

На відео, опублікованих в соціальних мережах, видно, як російські військові машини за підтримки пари вертольотів рухаються в небезпечній близькості від бронетехніки США. Походження відео залишається неясним.

Раніше цого року на іншому відео було показано тісний контакт військ обох країн на дорозі в Сирії.

Всього на півночі Сирії зараз залишається близько 500 американських військовослужбовців.

Дивіться також: Каліфорнійські правоохоронці випробовують відеокамери для зброї, які показуватимуть перспективу пострілу