США можуть запровадити санкції проти Романа Абрамовича

США можуть запровадити санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича. Про це в інтерв'ю CNBC заявила міністр фінансів США Єллен.

"Я залишаю цю можливість відкритою - звичайно, не виключається можливість того, що він, або інші особи можуть підпасти під санкції в майбутньому", - заявила вона. Єллен відмовилась коментувати, чому США не ввели санкції проти Абрамовича, якого до своїх санкційних переліків внесли ЄС, Велика Британія та Канада, однак посадовиця додала, що можливість запровадження таких санкцій залишається.

Раніше The Wall Street Journal повідомляв, з посиланням на інформацію від джерел, що український президент Володимир Зеленський, буцімто звертався до президента США Джо Байдена з проханням поки не запроваджувати санкції проти Абрамовича, який може бути корисним в перемовинах. Речниця нацбезпеки США Емілі Горн відмовилась коментувати розмову Зеленського і Байдена, як і Офіс Зеленського, пише видання. Речник Кремля Пєсков заявив, що Абрамович брав участь в перемовинах на перших етапах, але тепер перемовини ведуться між двома сторонами, пише РІА.

США почали більш уважно розглядати можливість санкцій проти Абрамовича, після того, як New York Times повідомило, що перекази великої кількості грошей олігарха здійснювались через американський хедж-фонд, пише The Guardian.

ЗМІ повідомляють, що Абрамович прагне продати свої активи, включно з розкішними яхтами а також британським футбольним клубом "Челсі". CNBC пише, що російський олігарх має маєток вартістю приблизно 50 мільйонів доларів в американському штаті Колорадо, який може стати об'єктом санкцій.

Після нового російського вторгнення до України, США та інші країни запровадили масштабні санкції проти російських олігархів та оточення Путіна. 24 березня Байден оголосив про нові санкції проти 328 депутатів російської Держдуми, 17 членів правління "Совкомбанку", голови правління "Сбєрбанку" Германа Грефа та 48 військових підприємств, які "виробляють зброю, що використовується в ході російської військової агресії", повідомили в Держдепі.

"Наші санкції - безпрецедентні, - йдеться в заяві Білого дому, - не було жодного випадку, коли б ми так швидко і скоординовано діяли, щоб завдати спустошливої шкоди будь-якій іншій країні".

В статті використано матеріали CNBC, WSJ, NYT, The Guardian, РІА