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США можуть запровадити санкції проти Романа Абрамовича
США можуть запровадити санкції проти російського олігарха Романа Абрамовича. Про це в інтерв'ю CNBC заявила міністр фінансів США Єллен.
"Я залишаю цю можливість відкритою - звичайно, не виключається можливість того, що він, або інші особи можуть підпасти під санкції в майбутньому", - заявила вона. Єллен відмовилась коментувати, чому США не ввели санкції проти Абрамовича, якого до своїх санкційних переліків внесли ЄС, Велика Британія та Канада, однак посадовиця додала, що можливість запровадження таких санкцій залишається.
Раніше The Wall Street Journal повідомляв, з посиланням на інформацію від джерел, що український президент Володимир Зеленський, буцімто звертався до президента США Джо Байдена з проханням поки не запроваджувати санкції проти Абрамовича, який може бути корисним в перемовинах. Речниця нацбезпеки США Емілі Горн відмовилась коментувати розмову Зеленського і Байдена, як і Офіс Зеленського, пише видання. Речник Кремля Пєсков заявив, що Абрамович брав участь в перемовинах на перших етапах, але тепер перемовини ведуться між двома сторонами, пише РІА.
США почали більш уважно розглядати можливість санкцій проти Абрамовича, після того, як New York Times повідомило, що перекази великої кількості грошей олігарха здійснювались через американський хедж-фонд, пише The Guardian.
ЗМІ повідомляють, що Абрамович прагне продати свої активи, включно з розкішними яхтами а також британським футбольним клубом "Челсі". CNBC пише, що російський олігарх має маєток вартістю приблизно 50 мільйонів доларів в американському штаті Колорадо, який може стати об'єктом санкцій.
Після нового російського вторгнення до України, США та інші країни запровадили масштабні санкції проти російських олігархів та оточення Путіна. 24 березня Байден оголосив про нові санкції проти 328 депутатів російської Держдуми, 17 членів правління "Совкомбанку", голови правління "Сбєрбанку" Германа Грефа та 48 військових підприємств, які "виробляють зброю, що використовується в ході російської військової агресії", повідомили в Держдепі.
"Наші санкції - безпрецедентні, - йдеться в заяві Білого дому, - не було жодного випадку, коли б ми так швидко і скоординовано діяли, щоб завдати спустошливої шкоди будь-якій іншій країні".
В статті використано матеріали CNBC, WSJ, NYT, The Guardian, РІА
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Президент США Джо Байден: "Ми діємо разом, аби зменшити залежність Європи від російської енергії". Відео
Більшість американців негативно оцінюють роботу Байдена щодо економіки - опитування
7 із 10 американців кажуть, що економіка країни перебуває у поганом стані і майже дві третини (65%) опитаних негативно оцінюють роботу президента США в цій сфері. На це вказує опитування The Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.
Серед республіканців негативно роботу Байдена щодо економіки оцінюють 96%, серед демократів - 36%.
"Його [Байдена] сподівання на довготривале економічне відродження зникли - американцям доводиться мати справу з підвищенням цін на продовольство та енергію. А обіцянка вивільнити країну з-під впливу пандемії зірвана невизначеністю, яку принесла війна у Європі", - пишуть у AP.
Як повідомляється, учасники опитування також схильні говорити, що політика Байдена радше шкодить (48%) економіці, ніж допомагає їй (24%).
Стан економіки США, рекордна за десятки років інфляція часто стає темою критики Байдена з боку опонентів.
"Джен Псакі (речниця Білого дому - прим. ГА) говорила "ми фактично зруйнували економіку Росії". Що ж таким чином вже 2 економіки зруйновано адміністрацією Байдена.... Наша та їхня. Може варто нарешті нашій допомогти", - твітував раніше Дональд Трамп Молодший, син екс-президента США.
Між тим у Демократичній партії США вказують на успіхи адміністрації.
"Економіка Байдена створила мільйони добре оплачуваних робочих місць, підняла заробітну платню для звичайних американців та скоротила дефіцит на понад 350 мільярдів доларів", - твітував раніше конгресмен-демократ Хакім Джеффріс.
Сам президент США днями також високо оцінив роботу своєї команди.
"Наша економічна стратегія вже дала результат - і продовжує його давати", - твітував Джо Байден.
У статті використано матеріали AP, The Hill.
Байден у Польщі: "Я вважаю Путіна воєнним злочинцем. Думаю, він відповідає і юридичному визначенню".
Президент США Джо Байден у суботу зустрінеться з біженцями з України у Польщі та виголосить "важливе звернення". Про це у п'ятницю повідомив радник США з націоналньої безпеки Джейк Салліван, повідомляють ЗМІ.
У п'ятницю під час спільного брифінгу з президентом Польщі Дудою, та представниками допомоговових організацій щодо гуманітарних зусиль спрямованих на допомогу Україні, Байден, серед іншого, наголосив на необхідності негайного надання допомоги постраждалим від війни.
У своїх коментарях Байден заявив, що вважає президента Росії воєнним злочинцем. "Думаю він відповідає і юридичному визначення цього", - додав Байден.
Байден наголосив на важливості роботи гуманітарних організацій.
"Я тут у Польщі, щоб на власні очі побачити гуманітарну кризу", - сказав Байден, відзначивши, що йому "зі зрозумілих причин, не дозволяють перетнути кордон", щоб безпосередньо побачити, що відбувається в Україні.
"Ми допомагаємо мільйонам людей і ми повинні посилювати цю допомогу, тісно її координувати з урядом України", - сказав Байден.
"Думаю навіть ви поляки, а ви добре знаєте Україну, здивовані скільки сміливості, вправності, твердості показують українці, - сказав Байден. - Коли бачиш 30-річну жінку перед танком із рушницею, згадується [події на] площа Тяньаньмень. Це Тяньаньмень у квадраті", - сказав президент США.
Раніше у Кремлі назвали неприйнятними слова Байдена, що Путін є воєнним злочинцем та заявили, що у результаті військових дій Вашингтона загинули сотні тисяч людей.
У середу державний секретар США Ентоні Блінкен заявив, що на основі наявних у них даних, уряд США вважає, що члени сил Росії скоїли в Україні воєнні злочини.
"Ми віддані тому, щоб добиватись відповідальності, використовуючи кожен доступний інструмент, включно з судовим переслідуванням", - відзначив Блінкен у заяві.
Як повідомляв "Голос Америки", напередодні США заявили про готовність прийняти до 100 000 біженців з України.
Як повідомляють ЗМІ, США планують використати програми возз'єднання родин, прийому біженців, імміграційні та неімміграційні візи, та ін. інструменти.
США також виділять додатково мільярд доларів на гуманітарну допомогу біженцям з України у сусідніх із нею країнах.
США пропонують винагороду до $10 млн за інформацію про офіцерів ФСБ, підозрюваних у кіберзлочинах
Державний департамент США оголосив нагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію, що дозволить ідентифікувати чи виявити місцерозташування службовців Федеральної служби безпеки Росії Павла Акулова, Михайла Гаврилова та Марата Тюкова. Цих осіб у США звинувачують у тому, що вони разом із співучасниками здійснили напади більше ніж на 500 американських та іноземних компаній в сфері енергетики. Лише одна з фаз діяльності обвинувачених включала установку 17 000 одиниць зловмисних програм на обладнання.
Ці офіцери ФСБ, йдеться в інформації Держдепу, проводили кібернапади на програмне забезпечення та техніку, що контролює устаткування електростанцій а також системи збереження даних. "Доступ до таких систем надав би російському уряду спроможність, серед іншого, зривати та шкодити таким комп'ютерним системам у певну дату в майбутньому", - йдеться в повідомленні Держдепу.
Вперше програма урядових винагород щодо можливої шкоди критичній інфраструктурі, стосується службовців іноземного уряду, зауважили у відомстві.
Окремо Держдеп оголосив винагороду до 10 мільйонів доларів за інформацію про Євгена Гладких, якого у США звинувачують у хакерських нападах.
Так, йдеться в повідомленні, з травня по вересень 2017 року, Гладких в якості співробітника дослідницької організації, що підпорядковується російському Міністерству оборони, разом із співучасниками, встановили зловмисне програмне забезпечення, щоб зашкодити системі безпеки на нафтопереробній фабриці в третій країні. Згодом, йдеться у звинуваченнях, ці особи намагались таким же чином зашкодити роботі заводів в США, але безуспішно.
Велика Британія також заявила сьогодні, що саме ФСБ стоїть за масштабними кібернападами на критичну інфраструктуру. Британія також запровадила санкції проти дослідницької організації, в якій працював Гладких, за напади на безпекову систему нафтопереробного заводу в Саудівській Аравії.
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