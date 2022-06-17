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На вихідних США відзначають найновіше федеральне свято Juneteenth
У США цими вихідними відзначають найновіше федеральне свято Juneteenth (Джунтінс), яке вшановує день повного закінчення рабства в країні.
Свято, яке останні 150 років відзначалося у низці американських штатів, стало офіційним лише минулого року, коли президент США Джо Байден підписав закон про встановлення 19 червня як державного вихідного по всій країні для відзначення звільнення чорношкірого населення від рабства.
Свято бере початок у м.Галвестон, що в Техасі, 19 червня 1866 року.
За рік до цієї дати - 19 червня 1865 року - чорношкірим людям у Галвестоні повідомили про те, що вони вільні.
Хоча офіційно рабовласництво у США президент Лінкольн скасував ще 1863 року, низка штатів на півдні країни об'єднались у Конфедерацію і продовжували чинити опір Прокламації про визволення рабів.
Це спровокувало Громадянську війну у США. Після перемоги армії Півночі 1985 року Техас став одним із останніх штатів, який остаточно скасував рабство.
Назва Juneteenth створена від англомовних слів June - червень і nineteenth - дев'ятнадцять. Цей день ще називають "Днем Чорної Незалежності", "Днем звільнення". Його офіційна назва: Національний день незалежності "Джунтінс".
З 1866 року афроамериканці у Техасі святкували цей день, збираючись при місцевих церквах. Поступово свято поширювалось серед південних штатів, і стало комерціалізованим по всій країні у 1920-х - 1930-х роках. Часто цей день супроводжувався великими фестивалями їжі.
Нині цей день є вихідним для державних службовців. По всій країні родини збираються разом, відвідують церкви, беруть участь в святкових парадах, фестивалях. Також організовуються відвідання техаського міста Галвестон.
У м. Галвестон цього року запланований святковий банкет, фестиваль поезії, парад і пікнік.
У низці великих американських міст - Атланта, Балтимор, Нью-Йорк, Лос-Анджелес - пройдуть масові паради та музичні фестивалі.
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“Кінець серпня”. Арахамія розповів, коли Україна зможе відновити переговори з Росією з більш сильної позиції
Україна зможе відновити мирні переговори з Росією з посиленої позиції наприкінці серпня. Таку думку в коментарі Голосу Америки висловив Давид Арахамія, народний депутат України та голова переговорної групи з росіянами.
На запитання, що буде вкінці серпня, він відповів: “Ми не хочемо ділитись нашими планами з росіянами, бо вони можуть це побачити у відкритих джерелах. Але я думаю, ми проведемо операції з контрнаступу в деяких місцях”.
Станом на зараз українська сторона можливості відновлення переговорів не розглядає. Принаймні до того моменту, коли Україна не зміцнить свої сили, а російські війська не повернуться до позицій, на яких вони були до 24 лютого, вказав політик.
Мінімальна прийнятна угода була б, якщо б ми їх вигнали - або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого.Давид Арахамія, народний депутат України
“Мінімальна прийнятна угода була б, якщо б ми їх вигнали - або вони добровільно відійшли на позиції, де вони були до 24 лютого”, - каже Давид Арахамія.
Після цього, кажуть учасники переговорної групи, можна буде розмовляти про повернення всіх суверенних територій, включно з Кримом і територіями Донецької та Луганської областей.
“Ми могли б розглянути якусь політичну угоду, на зразок тієї, що ми пропонували в Стамбулі. Ми, наприклад, кілька років не торкаємося кримського питання. Ми не робимо цього військовим шляхом, але робимо це дипломатичним і політичним способом”, - розповів Арахамія Голосу Америки.
Цими днями група українських депутатів відвідала Вашингтон, де зустрілась із конгресменами та американськими посадовцями.
“Наш фокус був на постачанні зброї, - розповів Голосу Америки Рустем Умєров, який також є учасником переговорної групи з Росією. "Подякувати, а також подивитися на те, що ми можемо пришвидшити, тому що нам потрібна ця зброя вже зараз. Щоб її кількість не була одна-дві-три-чотири одиниці - а щоб це збільшилося дуже серйозно”.
До того моменту, коли Україна зміцнить свої позиції, переговори з Росією тривають у двох напрямках, каже Умєров. Перший - гуманітарний: щодо обміну полонених та евакуації цивільних із тимчасово окупованих територій. Це стосується і повернення до України військових із "Азовсталі", де українська сторона, за словами Умерова, скоро сподівається побачити прогрес.
Другий аспект стосується питання продовольчої безпеки - зокрема розблокування українських портів та відновлення експорту зерна.
Наразі лунають пропозиції щодо потенційної зустрічі сторін та посередників. Як варіант, вона може відбутись у Туреччині, в ній можуть взяти участь Україна, ООН, Туреччина та Росія, розповів Умєров. Крім цього, дехто із західних аналітиків закликав розглянути можливість міжнародного супроводу кораблів з українських портів. Однак українська сторона наполягає, що перед обговоренням таких варіантів Росія має виконати ряд важливих умов.
Якщо російські кораблі не перейдуть трохи східніше ніж Крим і Севастополь, і стовідсотково не нададуть гарантій того, що вони не будуть бомбардувати цивільні кораблі, то не має сенсу взагалі зустрічатися.Рустем Умеров, народний депутат України
“Якщо російські кораблі не перейдуть трохи східніше ніж Крим і Севастополь, і стовідсотково не нададуть гарантій того, що вони не будуть бомбардувати цивільні кораблі, то немає сенсу взагалі зустрічатися. Тільки після цього можна буде обговорювати безпечні маршрути і шляхи підходу до наших портів, - каже Рустем Умєров. - Наше бачення, щоб ми мали озброєння і в нас був свій коридор”.
За словами Рустема Умєрова, партнери України розуміють, що Київ не йтиме на жодні поступки Росії - і сприяють тому, аби зміцнити позиції України за столом переговорів, коли для цього прийде час.
“Наші люди, наші цінності, наші території - для нас це червона лінія. І ніхто нас не змушує, не обговорює з нами це питання, щоб ми покинули будь-які території. Цих пропозицій я не бачу. Зараз розмови йдуть про те, як постачати зброю, скільки її потрібно постачати. Кількість, потужність”, - поділився Умєров.
Ядерники CERN зупиняють співпрацю з Росією та Білоруссю
Наукова лабораторія, де знаходиться найбільший в світі прискорювач атомних частинок, заявила, що планує припинити будь-яку співпрацю з Росією та Білоруссю через їхню роль у війні в Україні.
Про повідомили в п’ятницю, на наступний день після прийняття рішення керуючою радою CERN.
У березні CERN призупинив співпрацю з двома країнами через війну Росії в Україні, під час якої російські війська пройшли через Білорусь для забезпечення вторгнення в Україну 24 лютого.
«Вчорашнє рішення ради підтверджує рішучий осуд вторгнення в Україну Російської Федерації за сприяння Білорусі, залишаючи при цьому двері для продовження наукової співпраці, якщо умови дозволять у майбутньому», – заявила генеральний директор CERN Фабіола Джанотті.
Наукова організація повідомила, що рада "має намір розірвати" угоди CERN про співпрацю з Білоруссю та Росією, коли вони закінчаться, відповідно, у червні та грудні 2024 року. CERN заявив, що буде стежити за розвитком подій в Україні та залишається готовим вжити додаткових кроків, якщо це буде доцільно.
Такі угоди зазвичай діють п’ять років і поновлюються, якщо одна або обидві сторони не повідомили про намір їх розірвати заздалегідь.
Для CERN, Європейської організації ядерних досліджень, це рішення далось нелегко, тому що майже 7% з приблизно 18 000 її дослідників з усього світу були пов’язані з російськими установами до початку війни.
Оголошення надійшло в час, коли Великий адронний колайдер CERN, найбільший і найпотужніший у світі прискорювач частинок, готується до третього запуску, який має відбутись цього літа.
Машина прискорює частинки через підземне 27-кілометрове кільце надпровідних магнітів у Женеві та навколо неї, і записує дані, які можуть допомогти розгадати такі таємниці, як темна матерія або стандартна модель фізики елементарних частинок. Російські вчені брали участь у плануванні багатьох експериментів.
У США затвердили вакцинацію від COVID-19 для дітей від 6 місяців
Управління з контролю за продуктами харчування і ліками США дозволило вакцинацію від коронавірусу дітей віком від 6 місяців вакцинами компаній Модерна та Pfizer-BioNTech.
Вакцину Модерна раніше дозволено було використовувати лише людям від 18 років. Тепер уряд затвердив її використання для дітей від 6 місяців до 17 років.
Вакцина Pfizer-BioNTech раніше була дозволена дітям від 5 років. Тепер Управління з контролю за продуктами харчування і ліками США затвердило також використання цієї вакцини дітям від 6 місяців до 4 років.
На сайті Управління мовиться, що “агентство визначило, що відомі та потенційні переваги вакцин від COVID-19 компаній “Модерна” та Pfizer-BioNTech переважають ризики для дітей, для яких затверджено використання цих вакцин”.
“Як ми бачимо у старших вікових групах, очікується, що вакцини для молодших дітей забезпечать захист від найскладніших наслідків COVID-19, таких як шпиталізація та смерть”, – заявив голова Управління з контролю за продуктами харчування і ліками США доктор Роберт М. Каліфф.
“Ті, кому довіряють догляд за дітьми, можуть бути впевнені у безпеці та ефективності цих вакцин від COVID-19. І можуть бути впевнені, що агентство ретельно проаналізувало всю інформацію”, - додав урядовець.
У рекомендаціях Управління з контролю за продуктами харчування і ліками США сказано, що вакцину Moderna можна вводити серією з двох доз (з проміжком у місяць), по 25 мікрограмів на кожну дозу, немовлятам і дітям віком від 6 місяців до 5 років. Старшим - від 6 до 11 років - рекомендовані дози - 50 мкг.
Тоді як вакцину Pfizer/BioNTech рекомендують вводити трьома дозами по 3 мікрограми на кожну дозу для немовлят і дітей від 6 місяців до 4 років. Між першими двома дозами рекомендується період три тижні. Третю дозу рекомендують вводити через принаймні 8 тижнів після другої.
Раніше Голос Америки повідомляв, що у США в продажу з'явились ліки, що запобігають зараженню на коронавірус – Evusheld від британсько-шведської компанії AstraZeneca.
Байден: «Війна Росії сприяє інфляції в усьому світі». Відео
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