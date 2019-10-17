Віце-президент США повідомив, що Туреччина погодилась на перемир'я у Сирії

Віце-президент США Майк Пенс заявив, що Туреччина погодилася на припинення вогню у Північній Сирії, на територіях, які контролюються курдами - союзниками Сполучених Штатів по боротьбі з тероризмом.

Раніше Анкара заявляла, що бойові дії припиняться, лише якщо курдські бійці складуть зброю і відступлять від кордону з Туреччиною.

Віце-президент США Майк Пенс прибув до Туреччини, щоб переконати Анкару припинити тижневий наступ на сирійських курдів, який почався після того, як Дональд Трамп вивів американські війська з північних районів Сирії.

Віце-президент очолив американську делегацію, до якої входять держсекретар Майк Помпео і радник Білого дому з питань національної безпеки Роберт О'Брайен.

Ердоган планує відвідати Білий дім 13 листопада. Раніше він сказав, що перспектива цієї поїздки в Сполучені Штати буде залежати від підсумків переговорів в Анкарі з Пенсом і державним секретарем Помпео.