Держдеп відзначив професіоналізм переговорів з Талібаном, наголосив, що про угрупування судитимуть за діями

США судитимуть про Талібан за його діями, а не лише словами. Про це за результатами переговорів американських дипломатів із представниками Талібану у Досі, Катар, заявив речник Державного департаменту США Нед Прайс. Текст заяви розміщено на сайті Держдепу.

Як повідомляється, у ході переговорів, які пройшли 9 та 10 жовтня сторони обговорили питання безпеки, тероризму, вільний рух громадян США, інших країн та афганських партнерів, питання прав людини та постачання США гуманітарної допомоги безпосередньо афганцям.

"Дискусії були відвертими та професійними і делегація США повторила, що про Талібан судитимуть за їх діями, а не лише словами", - йдеться у заяві.

Раніше стало відомо, що представники "Талібану" закликали Сполучені Штати розморозити резерви Центрального банку Афганістану.

Після того, як таліби захопили владу в Кабулі, Вашингтон заморозив мільярди доларів активів афганського Центробанку, які в основному розміщені у Федеральній резервній системі США. Всесвітній банк і МВФ також заблокували надання фінансової допомоги призначеної для розвитку Афганістану.

За даними Світового банку, відмова США і безлічі міжнародних донорів від фінансування талібів, позбавила Афганістан грантів, які покривали 75% державних витрат. В результаті таліби, наприклад, не можуть платити зарплату держслужбовцям.

У статті використано матеріали Російської служби "Голосу Америки".

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