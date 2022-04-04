США та Туреччина підкреслили відданість суверенітету та територіальній цілісності України

У міжнародній організації Human Rights Watch закликали до розслідування дій російської армії в Україні як воєнних злочинів. У звіті організації йдеться зокрема про Київську, Чернігівську та Харківську область.

“Випадки, які ми задокументували, є невимовною, навмисною жорстокістю та насильством щодо мирного населення України», – сказав Х’ю Вільямсон, директор відділу Європи та Центральної Азії Human Rights Watch. “Зґвалтування, вбивства та інші насильницькі дії щодо людей, які перебувають під вартою російських військ, слід розслідувати як військові злочини”, – заявив він.

За словами експертів, розслідуванням може займатись як Міжнародний кримінальний суд, так і інші організації. Майкл Ньютон, експерт з воєнних злочинів університету Вандербільдта, в інтерв’ю "Голосу Америки" розповів: важливо, щоб зібрані докази були загальнодоступними – будь-якому суду в будь-якій країні, який буде займатись розслідуванням і має необхідну юрисдикцію.

Коментуючи звірства російської армії в Бучі та інших містах під Києвом, Майкл Ньютон сказав, що Україні знадобиться експертна допомога з ексгумацією тіл – із щонайменше двох причин.

“Я думаю, що Україні знадобиться допомога з ексгумацією тіл із двох причин. По-перше, переконатися, що докази зібрані таким чином, щоб повністю спростувати будь-які звинувачення у їхній фальсифікації. Але також допомогти ідентифікувати тіла, щоб повернути їх сім'ям”.

Таку ж думку висловила речниця офісу Верховного комісара ООН з прав людини Ліз Тросселл.

Важливо докласти усіх зусиль для забезпечення незалежного та ефективного розслідування того, що сталося в Бучі, щоб домогтися правди, справедливості та відповідальності, а також репарацій та правового захисту для жертв та їхніх сімей.

"Важливо, щоб усі тіла були ідентифіковані, включно з тими, які підлягають ексгумації - щоб можна було поінформувати сім’ї жертв і встановити точні причини смерті, а також вжити всіх заходів для збереження доказів”, -сказала вона. “Важливо докласти усіх зусиль для забезпечення незалежного та ефективного розслідування того, що сталося в Бучі, щоб домогтися правди, справедливості та відповідальності, а також репарацій та правового захисту для жертв та їхніх сімей”.

Майкл Ньютон заявив, що зазвичай усі докази стандартно маркуються. “За допомогою комп'ютерного моделювання можна відтворити, наприклад, траєкторію та тип боєприпасу, чи стріляли з правої чи лівої руки, приблизний ріст стрільця. Усі ці деталі важливі”, - сказав експерт.

“Також безцінні свідчення очевидців: хто, з якого загону, які нашивки на них були, якими мовами говорили. Чи це були солдати з Чечні? Як ви це зрозуміли? Щоб досягти успіху в судових справах, нам необхідно об'єднати ці свідчення у цілісну розповідь”, - додав Майкл Ньютон.

За допомогою комп'ютерного моделювання можна відтворити, наприклад, траєкторію та тип боєприпасу, чи стріляли з правої чи лівої руки, приблизний ріст стрільця. Усі ці деталі важливі.

За його словами, будь-який суд у світі має юрисдикцію відповідно до принципів універсальної юрисдикції Женевських конвенцій. “Міжнародний кримінальний суд може порушити кримінальну справу, але у кращому разі розгляне два-три випадки, але не всі злочини. І він переважно зосереджується на більш високопоставлених злочинцях. Тому є українські суди, європейські суди, можна створити окремий трибунал”, – розповів Ньютон.

Експерт переконаний, що до відповідальності вдасться притягнути впливових російських політиків та урядовців, які причетні до здійснення злочинів.

“Є дуже довгий список людей, які думали, що вони понад законом, – міркує Майкл Ньютон. – “Слободан Мілошевич, Чарльз Тейлор, Саддам Хусейн, Алі Хасан аль-Маджід, Біляна Плавшич, Радован Караджич. Вони не думали, що їх коли-небудь зможуть притягнути до відповідальності. Вони були надто впливовими. Вони були надто високопоставленими політиками. Сьогодні є російські чиновники, які входять в цю категорію, і вони будуть притягнуті до кримінальної відповідальності. Це просто питання збору доказів та шляху до правосуддя”.

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