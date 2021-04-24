США направили в Афганістан кілька бомбардувальників, щоб почати безпечне виведення військ з країни

Для забезпечення безпечного виведення військ з Афганістану США можуть знадобитись додаткові тимчасові інструменти захисту особового складу. Про це повідомили в Пентагоні у п'ятницю, 23 квітня.

Зокрема, США направлять в регіон кілька бомбардувальників дальнього радіусу дії B-52, а авіаносець “Ейзенгауер USS” залишиться у місці дислокації “на певний період”, - повідомив у п'ятницю речник Пентагону Джон Кірбі.

За словами Кірбі, додаткові сили направляють до регіону, щоб “це виведення відбулося безпроблемно та безпечно для наших чоловіків та жінок”. Речник Міноборони зазначив, що ці додаткові зусилля зумовлені можливими загрозами з боку Талібану.

“Це було б безглуздо і необдумано не припускати, що може існувати опір та спротив виведенню військ з боку талібів, враховуючи їхню постійну риторику”, - додав речник Пентагону.

Як раніше заявляли у Білому домі, США планують вивести війська з Афганістану до 11 вересня цього року, до дня 20-ї річниці терактів 11-го вересня 2001 горку. В рамках цих намірів, Пентагон вже почав вивозити деяке обладнання з регіону.

"Війна в Афганістані ніколи не мала тривати кілька поколінь”, - заявив президент Байден. - “Пора завершити цю нескінченну війну”.

Наразі в Афгінастані перебуває близько 2500 американських військових та кілька сотень сил спеціального призначення.

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