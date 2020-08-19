Пандемія, протести і страх невизначеності штовхають американців масово скуповувати зброю

Психологи кажуть: придбання зброї часто дає ілюзію повернення контролю за власним життям

За перші шість місяців 2020 року понад 2 мільйони американців вперше купили вогнепальну зброю, повідомила Національна асоціація власників зброї. Спеціалізовані крамниці відзначають понад 80% зростання продажів зброї навесні у порівнянні із 2019 роком.

Зокрема, зросла кількість людей, які купили зброю вперше у житті. Серед них 61-річна Маргарет Пауелл з міста Ель-Дорадо у штаті Арканзас. Каже, що ніколи не думала, що захоче мати вогнепальну зброю - аж до тепер: "Ми наче повертаємось у часи Дикого Заходу, коли в кожного був пістолет".

І Пауелл – не єдина, хто так вважає. Почуття страху і непевності через пандемію, а пізніше й побоювання за власну безпеку після початку масових протестів проти расової нерівності змусили все більше людей, зокрема, афроамериканців, купити вогнепальну зброю.

Деймон Фінч, президент клубу власників зброї "Hudson Valley Shooting Sports" у штаті Нью-Йорк розповідає:

"Спершу ми починали як кілька людей, що збираються разом. Я професійно навчаю стріляти. Але із березня, коли губернатор закрив штат на карантин, люди відчули непевність, ризик, і ми почали отримувати купу дзвінків від власників і тих, хто лише хотів купити зброю. І я вирішив: відкриємо клуб. Ми є частиною мережі Національної асоціації афроамериканців-власників зброї, і кількість наших членів щодня подвоюється, потроюється".

У червні американці купили рекордні майже 4 мільйони одиниць вогнепальної зброї. Найбільший сплеск таких покупок, за даними в ФБР, припадає на середину березня, коли президент Трамп оголосив режим надзвичайної ситуації через COVID-19. Другий – на початок червня в розпал протестів після смерті при затриманні афроамериканця Джорджа Флойда. При чому, рушниці й пістолети почали купувати як білі, так і темношкірі американці. Учасники клубу кажуть: відчувають посилення міжрасової напруги.

"Коли ми питаємо людей, чому вони приєднались до нас, ми чуємо, що це, очевидно, власна безпека, бажання навчитись стріляти, із усім тим, що коїться в світі, вони хочуть вміти захистити себе і родину", - каже Фінч.

Расові проблеми лише провокують різноманітні озброєні угруповання, одні з яких пропагують ідею вищості білої раси, а інші – просувають купівлю зброї серед афроамериканців

Расові проблеми лише провокують різноманітні озброєні угруповання, одні з яких пропагують ідею вищості білої раси, а інші – просувають купівлю зброї серед афроамериканців. В умовах, коли в руках людей опиняється все більше гвинтівок, у клубі "Hudson Valley Shooting Sports" кажуть, що для них пріоритет – навчити нових членів безпечному їх використанню. При чому, лави клубу поповнюють молодь і старші люди, чоловіки та жінки, білі, афроамериканці, латиноамериканці, правоохоронці, шкільні вчителі, адвокати, продавці.

Серед нових членів клубу - медсестра Маліка Бертон.

"Я почуваюсь більш готовою, бо раніше не знала всіх деталей, як правильно тримати зброю, як із нею поводитись. Було цікаво дізнатись", - розповідає вона.

Психологи кажуть: придбання зброї часто дає ілюзію повернення контролю за власним життям.

Із травня по червень у 20 найбільших містах США на 37% збільшилась кількість вбивств і на 35% - жорстоких нападів

На думку експертів, таке масове озброєння населення несе суттєві ризики, зокрема, почастішання насильства зі стріляниною, суїцидів і нещасних випадків через необережного поводження зі зброєю як дорослими, так й дітьми.

Зокрема, із травня по червень у 20 найбільших містах США на 37% збільшилась кількість вбивств і на 35% - жорстоких нападів.

Також деякі правоохоронці кажуть, що зброя не завжди може захистити, якщо вона у недосвідчених руках, й, наприклад, перцевий балончик може бути ефективнішим.

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