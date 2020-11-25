На цьогорічні свята мільйони американців є безробітними через пандемію коронавірусу, яка змушує бізнеси припиняти роботу.

Згідно з опублікованими 25-го листопада даними щодо безробіття у США, минулого тижня понад 770 000 людей подали нові заявки. Кількість безробітних зростає вже другий тиждень поспіль.

Американські законодавці з обох партій погоджуються, що народ потребує нового раунду допомоги для вирішення проблем щодо безробіття, продовольчої безпеки та доступу до медичної допомоги. Втім, цього тижня, до Дня подяки законодавці залишили Вашингтон, а продовольчі банки столиці стикаються з рекордним попитом.

Люди стоять в чергах за іжею

«До пандемії ми мали 400 000 осіб. Зараз наближаємося до 600 000, які втратили продовольчу безпеку. Отже, за вісім місяців кількість зросла приблизно на 60%», - каже Радха Мутіа, президент і генеральний директор вашингтонського продуктового банку Capital Area Food Bank.

«Ми бачимо працюючі сім’ї та людей, котрі могли жити від зарплати до зарплати, і де члени сім’ї працювали на кількох роботах, але зараз, коли зникли кілька раніше доступних варіантів заробляти, вони стали безробітними на всіх фронтах і мусять шукати допомогу у мережах з термінової продовольчої допомоги, чого їм ніколи раніше не доводилося робити», - каже Мутія.

Дослідження центру Pew від вересня 2020 року показало, що з початку пандемії кожен шостий американець позичав гроші у члена сім'ї або користувався продовольчим банком. Дослідження також виявило, що 25% дорослих людей у США кажуть, що під час пандемії, вони самі, або член їх родини втратили роботу, чи були тимчасово звільнені через закриття бізнесів.

Закінчуються урядові програми

Без угоди про новий раунд допомоги дві ключові програми добігають кінця 26 грудня.

Згідно з аналізом центру The Century Foundation, 7,3 мільйона людей втратять урядову фінансову допомогу після закінчення дії програми PUA (Допомога з безробіття під час пандемії), а 4,6 мільйона втратять виплати, коли закінчиться схожа програма PEUC (Компенсація з безробіття під час надзвичайної ситуації пандемії) в кінці року.

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