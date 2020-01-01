Американка навчає українських бабусь англійської мови 

У райцентрі Маньківка біля Умані працює гурток з вивчення іноземної мови для бабусь. Англійську там викладає американська волонтерка.

Молода вчителька з Чикаго працює у Маньківці ось уже понад рік. Ольга Беднарек – волонтерка Корпусу миру США. Вона народилася в Америці, але має польське коріння і вільно говорить по-польськи. Вона каже, що знання цієї слов'янської мови допомогло їй всього лише за рік опанувати з нуля українську. Каже, що вибрала місцем служіння Україну, бо їй було цікаво, наскільки українська культура різниться від польської.

На занятті можна почути такий діалог:

- Скільки тобі років?

- Sixty six. Sixty six old, years old.

- Old – це стара? Не хочу такого слова!

- Як буде "ми молоді"?

- We are young!

Учасниці гуртка не люблять розмов про вік. А для чого їм англійська, пояснюють так:

"У мене двоюрідна сестра в Торонто живе, близькі знайомі в Нью-Йорку, може, і там треба буде "hello" сказати", каже участниця гуртка Галина Риженко.

"В мене онука в спецкласі англійському вчиться. А як же ж? Бабушка буде відставати від них? Ні!", сміється Ольга Скрипник.

"Ми запрошували волонтера Корпусу миру, щоб вона нам допомогла гарно вимовляти, розмовляти і взагалі, так, у повсякденному житті балакати", ділиться Ганна Бродецька.

А сама Оля, що викладає у школі англійську дітям, так пояснює, чому взяла ще й гурток бабусь: "Мені це радість дає, можна так сказати. Навіть коли я сумую за Америкою або за мамою, то я знаю, що четверги - це мій улюблений день. Тому що я їх бачу, я з ними спілкуюся. Вони дуже відкриті. Дуже, дуже гарні і теплі люди".

Для чого вона так старанно вивчає українську? Як розповідає Оля, вдома в Чикаго студіювала в університеті міжнародні відносини, планує стати дипломаткою, тож має знати багато мов.

"Я вчу українську мову зараз, щоб я могла спілкуватися з людьми в Маньківці, з гуртком. Якби я не говорила українською, то я б не могла працювати з бабусями. А це для мене є дуже, дуже важливе, щоб я могла з ними спілкуватися і говорити про все", каже Ольга. "Зараз усі говорять про Україну. І знати українську мову дуже корисно, якщо я хочу бути дипломатом, то ця мова мені знадобиться", вважає вона.

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