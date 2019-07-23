Консолідація влади в руках партії "Слуга Народу" - шанс чи виклик? Думки американських експертів

Дострокові вибори до Верховної Ради вже назвали нищівною перемогою президента Зеленського. Втім лунають і занепокоєння, що така консолідація влади в руках однієї політичної сили може зашкодити демократичним процесам в Україні. Західні експерти бачать у перемозі "Слуги Народу" як потужний шанс, так і серйозний виклик для України.

Тут у Вашингтоні багато хто дає Зеленському шанс

"Це може бути величезною можливістю для Зеленського та його партії виконати обіцянки, які вони дали українському народові. Перемога дає їм безперешкодний шлях до реалізації цих обіцянок. З іншої сторони, звичайно, повна влада в руках однієї партії, в руках однієї особи, може зашкодити. Все залежатиме від того, як лідер використає цю владу. Тут у Вашингтоні багато хто дає Зеленському шанс, вони хочуть тісно з ним працювати, так як і партнери у Брюсселі. Тому зараз є багато політичної волі допомогти Україні провести реформи та допомогти пришвидшити економічні зрушення в країні", - вважає аналітик Фонду Маршала Джонатан Катц.

Такий великий мандат довіри виборців означає і великі очікування від новообраних депутатів, зазначають експерти.

"З цим результатом, перемогою Зеленського та його партії, настає і більша відповідальність. Опозиційні партії не зможуть його блокувати в Раді, на них не можна буде перекладати провину. Він має мандат довіри у 73% на президентських виборах. Тепер його партія може сформувати власну більшість, з коаліцією чи ні", - каже дослідник інституту Флориди Дейвід Креймер.

Хоча "Слузі Народу" може бути і не потрібний партнер в Раді, краще його мати, каже старший радник Атлантичної Ради та колишній посол США в Україні Джон Гербст і не виключає переговорів про можливий союз між партією Зеленського та Голосом.

Вакарчук, як і Зеленський, буде просувати реформи

"Краще мати більшу підтримку в Раді. І, я думаю, Вакарчук, як і Зеленський, буде просувати реформи. Вони обидва можуть розпочати реформи. У них напевно спільні погляди на викоренення корупції, встановлення справедливої системи оподаткування, чесної митниці", - вважає Джон Гербст.

Одним із перших кроків, зазначають експерти, мають бути зусилля спрямовані на реальне втілення у життя судової реформи.

Попереду дуже важка дорога реформування судової системи, вважає Джонатан Катц. "І це не можна зробити за місяць навіть з точки зору законодавства. Але запустити у дію Антикорупційний суд, забезпечити його склад – це завдання номер один. Призначити незалежного прокурора. Тому, можливо, не йдеться про прийняття нових законів. Можливо треба лише забезпечити незалежністю та бюджетами вже існуючі структури".

Друге місце, хоча і з великим відривом, взяла партія Медведчука. Чи може її присутність у Раді становити реальну загрозу національним інтересам України? Ні, кажуть експерти.

Тільки одна проросійська партія пройшла у парламент

"Результат мене дивує, враховуючи роль, яку Медведчук відігравав, не допомагаючи прогресу України, його тісні зв’язки із Росією, Путіним особисто. Але це не такий вже великий результат. Не будемо його перебільшувати. Тільки одна проросійська партія пройшла у парламент. І це недостатня кількість, щоб заподіяти справжню шкоду", - каже Дейвід Креймер.

"Якщо подивитися на "Опозиційний блок", так, вони можуть спробувати вплинути на певні законодавчі процеси, але вони зовсім не ефективні поки більшість, Зеленський та його команда, здатні проводити закони разом з Парламентом, який заявив про свій намір боротися з корупцією, проводити демократичні реформи, боротися з олігархами… Поки Зеленський, його прем'єр, спікер Парламенту та депутати готові робити те, що від них очікують виборці, цей "Опозиційний блок" – це маленький собака, який кусає за п'яти тих, хто хоче бачити просування України вперед. Дні Януковича та його послідовників полічнені", - вважає Джонатан Катц.

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