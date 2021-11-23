В Україну доправили американські патрульні катери "Island"

В Україну прибула американська допомога у вигляді двох патрульних катерів класу "Island". Про це повідомили у командуванні Військово-Морських Сил ЗСУ.

Як мовиться у повідомленні, катери доправили на борту вантажного судна з міста Балтімор у штаті Меріленд, США. У вівторок 23 листопада судно увійшло в територіальні води України.

Кінцева зупинка маршруту - Одеський морський торгівельний порт. Там на катерах буде піднято прапор України, і під командуванням українських екіпажів вони патрулюватимуть акваторії Чорного та Азовського морів, забезпечуючи морську безпеку.

Як повідомляють у командуванні ВМС ЗСУ, катери отримали назви «Фастів» та «Суми».

"Ми вдячні американським партнерам за багаторічну незмінну підтримку, надану Україні. Ми високо цінуємо вклад Сполучених Штатів Америки задля стримування збройної агресії Російської Федерації проти України", – зазначив командувач Військово-Морських Сил ЗСУ контр-адмірал Олексій Неїжпапа, слова якого цитує служба зв'язків з громадськістю ВМС.

Нещодавно на верфі Берегової охорони США відбувся черговий випуск українських моряків, які пройшли 6-ти тижневий спеціальний курс додаткової підготовки для служби на «Island».

Передача катерів відбулася в рамках матеріально-технічної допомоги США Україні, яка триває з 2014 року та є внеском американського суспільства у зміцнення морської безпеки нашої країни.

Нагадаємо: перші два патрульні катери типу "Island" були передані Україні восени 2019 року. Ці катери, подаровані Україні Міністерством оборони США, дістали назву «Слов’янськ» і «Старобільськ».

Раніше командувач ВМС України Олексій Неїжпапа повідомляв про плани сформувати до кінця 2021 року під Одесою дивізіон з 5 патрульних катерів типу Island.

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