Понад 3 000 військових ВМС США прибули у Червоне море для стримування Ірану

Понад 3000 американських морських піхотинців та моряків на борту десантних кораблів USS Bataan та USS Carter Hall прибули в Червоне море, щоб протистояти намірам Ірану переслідувати торговельні судна в цьому регіоні, повідомляє Центральне командування ВМС США.

"Ці підрозділи додають значної оперативної гнучкості та потужності, оскільки ми працюємо разом з міжнародними партнерами для стримування дестабілізаційної діяльності та деескалації регіональної напруженості, викликаної переслідуваннями Іраном і захопленням торговельних суден на початку цього року", — заявив речник П’ятого флоту США командир Тім Гокінс, як повідомляє видання The Hill.

Десантний корабель USS Bataan, як повідомляє Центральне командування ВМС, може нести понад два десятки вертольотів і літаків, включаючи конвертоплани MV-22 Osprey і штурмовики AV-8B Harrier, а також кілька десантних катерів. Доковий десантний корабель USS Carter Hall також підтримує ведення операцій для різних вертольотів, тактичних транспортних засобів і десантних катерів.

Минулого тижня, за даними ВМС США, військові кораблі Ірану намагались захопити два нафтових танкери у протоці Ормуз. Один танкер був під прапором Маршаллових островів, інший – Багам.

У бік одного з цивільних суден іранці стріляли, повідомили у ВМС США. Військові кораблі Ірану відступили після того, як на порятунок їм вийшли американський ракетний есмінець у супроводі дрона та літака-розвідника.

З 2021 року, за даними ВМС США, Іран намагався захопити півтора десятка цивільних суден, 5 із них - успішно. Більшість інцидентів трапились довкола Ормузької протоки, яка з’єднує Перську та Оманську затоки й Індійський океан. Через неї проходить до 20% світового експорту нафти.

Напруга між США та Іраном зросла після того, як адміністрація президента Дональда Трампа вийшла з ядерної угоди з Іраном 2015 року та відновила санкції.