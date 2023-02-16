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Американські високопосадовці у Мюнхені говоритимуть про подальшу відповідь на російське вторгнення
Віце-президентка США Камала Гарріс, державний секретар США Ентоні Блінкен, а також група сенаторів і конгресменів від обох провідних партій Сполучених Штатів цього тижня візьмуть участь у Мюнхенській безпековій конференції, щоб підтвердити непохитність американської підтримки України, а також щоб «проконсультуватися із союзниками і партнерами» щодо подальшої відповіді на російське вторгнення.
Про це повідомила журналістка Голосу Америки Юлія Ярмоленко з Німеччини.
“Камала Гарріс має на меті ще раз підтвердити, що і США, і глобальна коаліція союзників так само як і на початку вторгнення Росії в Україну, віддані підтримці України і глобальній безпеці у світі, а також тому, щоб Росія понесла відповідальність за свої дії”, - повідомляє Ярмоленко.
Гарріс зустрінеться із президентом Франції Еммануелем Макроном, канцлером Німеччини Олафом Шольцом, з лідерами Фінляндії та Швеції, лідерами інших країн. Головне повідомлення віце-президентки, очікують оглядачі - це те, що підтримка для України не ослабла через рік, а стає ще сильнішою.
Камала Гарріс у Twitter нагадала: “Рік тому я їздила до Мюнхена напередодні вторгнення Росії в Україну і сказала президенту Зеленському та нашим європейським союзникам і партнерам, що Сполучені Штати твердо підтримують Україну”. Високопосадовиця також запевнила: “наші зобов’язання перед Україною тривають”.
Державний секретар Ентоні Блінкен окрім Німеччини відвідає також Туреччину та Грецію, щоб обговорити подальшу підтримку США турецького народу після руйнівних землетрусів, а також шляхи подальшого зміцнення партнерства.
“Міністр Блінкен також подякує уряду Туреччини за підтримку транскордонної допомоги постраждалим районам Сирії”, - йдеться у офіційному повідомленні.
До слова, американська делегація, як і ряд інших, вже прибули до Німеччини, Мюнхенська конференція розпочнеться завтра, а у Мюнхенському аеропорту на завтра скасовані усі комерційні рейси - працівники страйкують.
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- Голос Америки
Цинічний терор Росії має бути припинений, причетні до ракетних атак - покарані, - реакція ЄС на нові ракетні обстріли України
"Нічні невибіркові ракетні та безпілотні атаки з боку Росії є продовженням систематичного та цинічного терору проти України і її народу". Таку заяву оприлюднив речник верховного представника ЄС Петер Стано.
Йдеться про черговий ракетний удар по критичній інфраструктурі України: як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, у ніч на 16 лютого Росія випустила по Україні 36 ракет. ППО знищила 16 із них.
“Ці дії є воєнними злочинами, це неприйнятно і повинно бути припинено. Причетні до цих злочинів будуть притягнуті до відповідальності”, - написав Стано у Twitter.
Як повідомив головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний, 16 лютого Росія запустила 36 ракет: 12 крилатих ракет повітряного базування Х-101/555, 8 крилатих ракет морського базування “Калібр”, 12 крилатих протикорабельних ракет повітряного базування Х-22, 3 керовані авіаційні ракети Х-59/31, 1 протикорабельна ракета “Онікс”.
Очільник Офісу президента Андрій Єрмак повідомив, що внаслідок нічної атаки є влучання на півночі і заході України, у Дніпропетровській і Кіровоградській областях.
"Росіяни дещо змінили тактику, - каже Єрмак. - Вони проводять активну розвідку, застосовують фальш-цілі".
«Ізраїль підтримає мирну ініціативу України в ООН», – глава МЗС Ізраїлю Елі Коен. Відео
«Ми збираємося надати та гарантувати до $200 млн для ізраїльського проекту в галузі охорони здоров’я та цивільної інфраструктури в Україні. Я був радий повідомити, що ми допоможемо Україні розробити розумну систему раннього попередження», – глава МЗС Ізраїлю Елі Коен
В інтересах США є швидка поразка Росії в Україні – експерти на слуханнях в американському Сенаті
Війна в Україні стала можливою через те, що Захід не поставився серйозно до порушення Росією світового порядку, встановленого після Другої світової війни, який спирався на недоторканність кордонів, вважають американські експерти.
Сполучені Штати, на їхню думку, повинні допомогти Україні відновити свою територіальну цілісність та завдати поразки Росії. Також Америка має взяти участь у створенні нового глобального безпекового механізму, який попередить війни, подібні до тієї, яка відбувається на території України в результаті російської агресії, вважають експерти, які у середу, 15 лютого, виступали перед американськими сенаторами.
Уже втретє США мусять втрутитися у конфлікт у Європі за останнє століття, тому що агресія Росії проти України порушила міжнародний порядок, встановлений після Другої світової війниФіона Гілл
Засідання Комітету з питань збройних сил Сенату Сполучених Штатів відбувалося на тлі зростаючих сумнівів щодо того, чи потрібно далі підтримувати Україну в її намаганні звільнити всю свою територію, чи намагатися знайти компроміс з Кремлем за столом переговорів.
Також у США, особливо у правих політичних колах, постійно лунають побоювання, що в конфлікті може дійти до ескалації і США можуть бути втягнуті у глобальний конфлікт через Україну.
Пояснюючи, чому Америка мусила підтримати Україну в її обороні проти Росії, Фіона Гілл, колишня чиновниця Ради національної безпеки США в адміністрації президента Дональда Трампа, сказала, що «вже втретє США мусять втрутитися у конфлікт у Європі за останнє століття, тому що агресія Росії проти України порушила міжнародний порядок, встановлений після Другої світової війни», і зараз відбувається зміна глобальної безпекової системи.
«Жоден із механізмів і практик Сполучених Штатів і Європи, створених для збереження миру після Другої світової війни та під час холодної війни не мав значного успіху в тому, щоб не допустити захоплення Росією Криму в 2014 році, чи намагання захопити Київ та решту територій України у 2022 році», – сказала Гілл, яка зараз є старшим науковим співробітником інституту Брукінгс.
На її думку, нинішня проблема в Європі полягає в необхідності «розробити більш довговічну систему регіональної безпеки, яка б стримала захоплення Росією територій в Україні, була сприйнята усіма європейцями та створила прецедент для активізації найбільшої низки міжнародних угод».
«Нам потрібно знайти формулу, яка не буде повністю залежати від військової та економічної потужності Сполучених Штатів або їхнього політичного керівництва, щоб забезпечити довгостроковий успіх», – сказала Фіона Гілл.
Допомога Україні веде не до ескалації, до стабілізації – Захайм
Роджер Захайм, Директор Президентського фонду та інституту Рональда Рейгана, некомерційної дослідницького організації у Вашингтоні, наголосив на слуханнях, що надання допомоги Україні не веде до ескалації.
«Протягом року, що минув, ми зрозуміли, що підтримка України військовим потенціалом, необхідним для захисту її суверенної території, не призводить до ескалації чи поширення. Натомість підтримка Заходу допомогла змінити поле бою, завдавши серйозної шкоди військовому потенціалу Росії та зменшивши – на даний момент – військові цілі Путіна. У майбутньому наша підтримка України танками, безпілотниками, літаками чи ракетами має бути спрямована на реалізацію контрнаступальної стратегії, яка зведе нанівець здобутки Росії та відновлює Україну», – сказав політолог.
Ми повинні перестати вимірювати наші зусилля у кількості надісланої зброї, а почали думати в стратегічному виміріРоджер Захайм
Для того, щоб не лише підтримати Україну, але і зміцнити власну обороноздатність, США повинні збільшити оборонний бюджет до 5% ВВП.
Відповідаючи на запитання сенаторів під час слухань, Захайм сказав, що в інтересах США є швидка поразка Росії в Україні.
«Ми повинні перестати вимірювати наші зусилля у кількості надісланої зброї, а почати думати в стратегічному вимірі – які є наші цілі, – сказав Захайм. – Наші цілі – стримати Путіна, бо досі його агресія не зустрічала опору – в Криму в 2014 році, чи в 2008 році в Грузії. Вперше зараз в Україні він зустрів опір, і ми маємо підтримати його до самого кінця».
Фіона Гілл сказала, що якщо не зупинити путінську Росію зараз в Україні, ескалація відбудеться – Росія буде загрожувати незалежності та територіальній цілісності інших країн, які вона вважає своїм «близьким зарубіжжям»: Молдови, Грузії, Казахстану.
Також, на думку Гілл, за війною в Україні уважно стежить Китай, який непрямо підтримує Росію, і зацікавлений у тому, щоб ця війна тривала якнайдовше, виснажувала ресурси Заходу, і щоб Україна, а разом з нею демократичний світ, не виграли у ній.
Експертка з Китаю Бонні Лін додала, що, проектуючи досвід Росії на свої плани щодо захоплення Тайваню, Китай прораховує, як довго США зможуть протистояти, захищаючи Тайвань. І, за підрахунками Центру стратегічних і міжнародних досліджень (CSIS), у якому Лін є старшою науковою співробітницею з питань безпеки в Азії, запаси боєприпасів США у такому конфлікті буде вичерпано протягом двох тижнів. Це, на її думку, означає, що вже зараз потрібно подбати про збільшення виробництва зброї.
Члени Комітету з питань збройних сил Сенату Сполучених Штатів у середу закликали адміністрацію Байдена пришвидшити допомогу Україні як частину зусиль із забезпечення глобальної безпеки, а також подбати про збільшення фінансування на армію США.
Остін: Російські війська і надалі нестимуть багато втрат в Україні. Відео
«Росія продовжує додавати значну кількість військ в театр воєнних дій. Ці війська погано оснащені та погано натреновані. І через це вони несуть багато втрат. Ми очікуємо, що так буде і надалі», - заявив міністр оборони США Ллойд Остін.
- Голос Америки
"Ніколи не запізно". США та союзники намагаються пришвидшити допомогу Україні на тлі наступу РФ - Остін
США та союзні країни роблять все можливе, щоб пришвидшити передачу Україні нової зброї на тлі очікувань нового наступу Росії навесні. Про це заявив міністр оборони Сполучених Штатів Ллойд Остін під час спільної прес-конференції із міністром оборони Естонії Ханно Певкуром у Таллінні.
"У питанні того, чи зможемо ми доставити Україні військову техніку вчасно - це те, над чим ми працюємо щодня. Техніка, яка надходитиме до театру бойових дій, - ми тренуємо роботі з нею військових", - сказав Остін.
Це боротьба України
Американський посадовець відповів на запитання журналістів про те, чи встигнуть союзники відправити ЗСУ всю необхідну техніку, щоб вона відіграла вирішальну роль для захисту України на тлі початку наступу Росії, як про це напередодні заявив генсек НАТО Єнс Столтенберг.
Остін нагадав: "Це боротьба України. Ми надамо всю підтримку, яку ми можемо, щоб вони мали найвищі шанси на успіх під час майбутнього наступу".
Поки українці так сміливо борються за свій суверенітет, вони нагадують нам, що ми ніколи не повинні сприймати свободу як належне
"Чи [допомога Заходу для Києва надійде] запізно? Ніколи не пізно, - сказав Певкур. - Допоки є надія, поки хтось стоїть на полі бою - є шанс виграти цю війну. І допоки ми, міжнародні партнери України, можемо надати українцям те, чого вони потребують, ми бачимо, наскільки українці сміливі, наскільки вони вмотивовані, що вони ніколи не віддадуть свою державу [...] - це не запізно і ніколи не буде запізно".
Глава Пентагону також відзначив роль Естонії у допомозі Україні, адже "навіть маленька країна може мати велике значення", і привітав інвестиції Таллінна у власну безпеку.
Глава Пентагону також підтвердив готовність США захищати країни Балтії у випадку нападу: "Ми єдині з вами у стримуванні та захисті від будь-якої загрози нашій спільній безпеці". Остін нагадав, що після початку повномасштабної війни Росії в Україні США відправили свої сили до Естонії вже наступного дня, а також виконали усі зобов'язання за статтею 5 статуту НАТО.
"Поки українці так сміливо борються за свій суверенітет, вони нагадують нам, що ми ніколи не повинні сприймати свободу як належне. Естонці розуміють це дуже добре, - додав Остін. - Й естонці знають, наскільки важливо для всіх країн підтримати вільну й суверенну Україну. Ви особисто пережили агресію Кремля й показали неймовірне лідерство у підтримці України зараз".
США та Естонія - серед найбільших країн-постачальників військової допомоги Україні
"США та Естонія - серед найбільших країн-постачальників військової допомоги Україні. США продемонстрували видатне лідерство і стратегічне передбачення від самого початку, - відзначив Певкур. - Поки США - це найбільший постачальник в абсолютних цифрах, Естонія - у відносних показниках. Як наслідок "Талліннської обіцянки" військова допомога Естонії для України нещодавно перевищила 1% нашого ВВП. Попри це, ми можемо й повинні робити більше".
Естонський міністр запропонував кілька кроків для союзників НАТО, щоб допомагати Україні ефективніше. По-перше, збільшити витрати на оборону країн до 2-2,5% ВВП, адже "можна давати більше, коли маєш більше", відзначив Певкур щодо потреби збільшити запаси зброї в Альянсі із тим, щоб після того надавати подальшу допомогу Києву.
можна давати більше, коли маєш більше
По-друге, зібрати силами міжнародної коаліції принаймні 100 мільярдів євро до кінця 2023 року. І по-третє, наполягає Певкур, ЄС має невідкладно підтримати оборону України із 1 мільйоном боєприпасів.
Естонський міністр подякував США за фінансову допомогу для посилення оборони країни та підтвердив намір Таллінна зміцнювати свою безпеку, витрачаючи на це 3% ВВП.
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