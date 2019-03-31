Що американські медіа пишуть вибори в Україні

Президентські вибори в Україні широко висвітлює американська преса.

Los Angeles Times

"У президентських виборах в Україні нічого не точно, окрім одного: Росія не переможе", - із таким заголовком вийшла стаття у виданні Los Angeles Times.

"Наступний президент збереже антиросійську позицію й продовжить дивитись на Захід, у бік певної євроінтеграції", - пише видання й детально пояснює американській аудиторії програми й обіцянки трьох найрейтинговіших кандидатів.

The New York Times

The New York Times присвятив подіям в Україні декілька матеріалів, а також слідкує за оновленнями новин під час голосування.

"Той факт, що Україна працює як справжня, хоч і не без проблем, демократія, постійно наголошується як чи не найважливіший аспект виборів. На відміну від непрозорих виборів в сусідніх Росії та Білорусі, виборці справді мають вибір, і результат невідомий", - йдеться у статті.

Між тим, "Кремль зображує вибори як фарс, а низькі рейтинги нинішнього президента називає свідченням того, що революція 2014 року була помилкою". Тож у статті розмірковують про те, чи могла Росія втрутитись у вибори через соцмережі, а також про можливі звинувачення у підкупі виборців.

The Washington Post

The Washington Post у своїй статті "Президентські вибори в Україні почались на тлі звинувачень про підкуп" приділяє увагу обіцянкам кандидатів.

Крім того, видання пише, що "побоювання щодо легітимності виборів зросли в останні дні після того, як міністр внутрішніх справ заявив про "зливу" із сотень заяв, що прихильникики Порошенка й Тимошенко запропонували гроші в обмін на голоси".

Газета також підсумовує: "чимало політичних оглядачів назвали президентські вибори боєм між Порошенко й Коломойським".

CNN

Телеканал CNN опублікував авторську колонку колишнього речника ОБСЄ в Україні Майкла Боцюрківа. У ній він нагадує: "чимало виборців бачать голосування у неділю шансом обрати когось нового, хто зможе виконати обіцянку Євромайдану 2013-2014 років - викорінити корупцію зі щоденного життя. Вона набула такого ендемічного масштабу, що Transparency International поставила Україну майже на одну сходинку із Малі та Ліберією - на 120 місце зі 180 країн у рейтингу, основаному на рівні сприйняття корупції у громадському секторі".

"Але річ не лише у масштабі корупційних схем, - додає Боцюрків, - а й у відчайдушному відчутті безкарності для багатьох її винуватців. Тож [...] принаймні 1,3 мільйони українців виїхали працювати за кордон у 2015-2017 роках".

І пояснює, чому, на його думку, Зеленський має високу підтримку виборців: за опитуванням "Gallup Poll у березні, лише 9% українців вірили своєму урядові". "Зібравши через краудсорсинг у соцмережах більшість своїх пропозицій, Зеленський зробив ключовою обіцянку позбавити президента, депутатів і суддів імунітету. Це безпомилковий шлях запалити виборців".

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