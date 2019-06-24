Зеленський – вже не загадка: Що про зустріч з президентом думають представники американського бізнесу

Американська бізнес-спільнота продовжує осмислювати меседжі, отримані минулого тижня під час першої зустрічі із президентом Зеленським. І як кажуть самі бізнесмени, у них значно додалося оптимізму. Справа лише за тим, як і коли обіцяне Зеленським буде реалізовано.

"Після зустрічі з президентом Зеленським я почуваюся дуже оптимістично, - говорить головний редактор UBN (Українські бізнес-новини) Джеймс Брук. - Там було близько 500 представників із провідних компаній. Доти погляди пана Зеленського були загадкою. Під час виборів він не давав багато інтерв’ю, не проводив прес-конференцій. Тому ми не уявляли, яке його бачення розвитку країни. Але виявляється у нього дуже ліберальні погляди".

Оптимізм у Брука викликали слова Зеленського на підтримку дерегуляції, зменшення бюрократії, полегшення умов ведення бізнесу та інвестування.​

"Його можна назвати таким собі першим пост-пострадянським лідером. Він – сучасна людина. І гадаю, він зможе зробити те, що пообіцяв. Соцопитування прогнозують, що його партія матиме більшість в майбутньому парламенті і стане основою проєвропейської правлячої коаліції. Отож, якщо раніше я був обережним оптимістом, то тепер я – просто оптиміст," – каже бізнесмен.

За словами президента Американсько-української ділової ради Морґана Вільямса, керівники американських та інших закордонних компаній зустріччю з президентом задоволені, але хочуть побачити конкретні кроки і пропозиції у наступні два-три місяці.

«Насамперед чекаємо на підтримку президентом приватних інвестицій в енергетику, у видобуток нафти і газу на базі угод про розподіл продукції. По-друге - продати просякнуті корупцією державні компанії. Приватизація. Хочемо побачити список, кажуть люди. І звичайно - пробема корупції. Мало про це лише говорити, покажіть результат – як щодо звільнити суддів-корупціонерів? Коли запрацює аникорупційний суд?” – питає Вільямс.

Насамперед чекаємо на підтримку президентом приватних інвестицій в енергетику, у видобуток нафти і газу на базі угод про розподіл продукції.

“Те, що він говорить – це реалістично, якщо в нього є мандат і якщо він хоче це робити. А я думаю, він хоче це робити, він хоче попасти в історію України як успішний президент. Він молодий, він має багато енергії і народ – за ним», - вірить президент компанії AgroGeneration Джон Шморгун.

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