«Американський десант» в Одесі: Курт Волкер та есмінець «Дональд Кук»

Символ солідарності з Україною та підтримки українського суверенітету. Так спецпредставник Держдепартаменту США Курт Волкер назвав прибуття в Україну есмінця Військово-Морського флоту США «Дональд Кук». Про це Волкер, перебуваючи в Одесі, написав у своєму Twitter.

«Наш візит сюди покликаний зміцнити наше партнерство і продемонструвати підтримку приципів свободи судноплавства на Чорному морі», – зазначив спецпредставник Держдепартаменту з питань України.

Як він підкреслив, есмінець запрошений Україною для зміцнення українсько-американського партнерства та суверенітету України.

На підтримці Сполученими Штатами територіальної цілісності України Волкер наголосив і під час прес-конференції, яка відбулася просто біля борту корабля, на причалі Одеського морського вокзалу.

Разом із Куртом Волкером американські та європейські офіційні особи, а також журналісти здійснили екскурсію судном та поспілкувалися з екіпажем.

Як напередодні повідомило посольства США в Україні, есмінець «Дональд Кук» прибув в Одесу в рамках постійної присутності Сполучених Штатів у Чорному морі та підтримки партнерів у регіоні. Судно увійшло до Чорного моря минулого тижня для спільних навчань з Україною та з союзниками по НАТО, демонструючи готовність гарантувати безпеку Чорного моря.

Після відвідин Одеси спецпредставник США Курт Волкер планує здійснити візит до Києва. У столиці він візьме участь у V Міжнародному форумі «Окупований Крим: 5 років опору», що проходить у Мистецькому арсеналі.