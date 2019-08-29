Україна отримає американський газ вже в цьому році

Польська нафтогазова компанія (PGNiG) і «Енергетичні Ресурси України» домовилися про постачання до України через Польщу американського газу.

Згідно з повідомленням на сайті польської компанії, законтрактований зріджений природний газ зі США, прибуде в польський СПГ-термінал імені Леха Качинського в Свіноуйсьце у листопаді цього року. Після процесу регазифікації, він надійде в польську систему передачі газу і через газове сполучення у Германовіце буде переданий компанії ЕРУ до України.

"Ми підтримуємо свою репутацію в якості першопроходьців у втіленні найбільш амбітного завдання в енергетиці регіону. Завдяки партнерству з нашим польським учасником, ми досягаємо істотних проривів у побудові трансатлантичного коридору поставок газу зі США до України", - заявив Дейл Перрі, президент корпорації ЕРУ, йдеться в заяві PGNiG.

Відзначається, що PGNiG за останні три роки значно посилила свої потужності у роботі із зрідженим газом, значно збільшивши його імпорт у тому числі зі США, та посилила співпрацю з Україною, сприяючи її енергетичній безпеці. У 2015-му році Україна відмовилася від закупівлі природного газу у російського «Газпрому».

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