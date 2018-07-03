Американський сенатор сподівається на "новий день" у відносинах США та Росії

Голова групи американських законодавців, які відвідують Росію в рамках підготовки до саміту президентів двох країн, Ричард Шелбі заявив, що сподівається на «новий день» у відносинах США та Росії. Сенатор-республіканець від Алабами Шелбі зустрівся з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Москві за два тижні до Гельсінського саміту. «Ми усвідомлюємо, що у наших країн напружені відносини, але вони можуть покращитись, оскільки США та Росія мають спільні інтереси у світі, над якими ми можемо разом працювати» - сказав Шелбі на зустрічі з Лавровим.

«Ми можемо бути суперниками, ми і є суперниками, але не обов’язково бути супротивниками» - додав американський сенатор. Раніше у вівторок, речник Кремля Дмитро Песков заявив, що російський та американський президенти зможуть зустрітись «тет-а-тет» напередодні офіційного саміту 16 липня.

«Цей саміт стане початком, можливо, новим днем. Почекаємо на саміт і побачимо, але світові краще, коли в США та Росії менш напружені відносини» - вважає Шелбі. Лавров привітав американських законодавців з майбутнім Днем незалежності США та висловив сподівання, що їх візит стане «символом відновлення відносин між парламентами двох країн».

Відносини між США та Росією досягнули найнижчого рівня за десятки років після того, як втручання Кремля в американські президентські вибори 2016 року та дії в Україні та Сирії призвели до запровадження американських санкції стосовно Росії.

Нагадаємо, що до групи американських законодавців, які представляють Республіканську партію на переговорах «високого рівня» між США та Росією увійшли сенатори Ричард Шелбі, Стів Денс, Джон Тун, Джон Кеннеді, Джеррі Морґан, Джон Говен та конгресвумен Кей Ґрейнджер.

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