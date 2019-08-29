В Стратегічному командуванні США розповіли про хлопця з Коломиї

Назарій Мельничук - військовий США, лейтенант другого класу 10-того ескадрону міжконтинентальних ракет ВПС США.

Історію Мельничука і його шлях в збройних силах США розповідє видання Військово-повітряних сил США в рамках ініціативи "Обличчя оборони".

Мельничук переїхав з української Коломиї до нью-йоркського району Бруклін у США в 13 років і так згадує свої дитячі роки: "В Коломиї всі один одного знали. Ми жили біля гір і тому я багато збирав ягоди і ходив у походи, що дуже популярно в Україні".

"Мій батько був анестезіологом, а мати – педіатром. Вони не заробляли багато і нам ледь вистачало на життя. Частково причина була в тому, що це було майбутнє моє і мого брата. Я б не займався тим, що роблю тепер, якби мої батьки не зробили так, щоб ми сюди переїхали", - цитує Назарія видання.

Знання української, російської та англійської дозволило Мельничуку взяти участь у програмі розвитку мов та культур ВПС США. "Я вільно розмовляю українською та російською і мене прийняли до програми саме завдяки українській мові", - говорить він.

Мельничук мав нагоду служити в Україні в якості перекладача для радників програми партнерства з українськими військовими та Національним університетом оборони України.

"Українські військові подали запит на підтримку командування силами США в Європі (EUCOM), бо було створено програму EUCOM зі співпраці з країнами, які не є членами НАТО, але є партнерами НАТО, такими як Україна. - говорить Назарій. - Через цю програму, радники, на запит українських військових, надавали підтримку Україні в досягненні стандартів НАТО".

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