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40 млн доларів випускникам - мільярдер сплатив рахунки студентів у США

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В американських університетах наприкінця травня відбуваються випускні церемонії. У цей день колишнім студентам заведено робити подарунки.

Американський технологічний інвестор, мільярдер Роберт Сміт ошелешив своїм несподіваним подарунком цілий курс випускників університету Моргауз. Він пообіцяв сплатити за навчання усіх студентів випуску 2019-ого року. Для американців, які часто десятиліттями після університету сплачують борги за освіту, це - подарунок життя.

Як у кіно

Дипломи, мантії, кидання капелюхів – останні дні у навчальних закладах нагадуть голівудські фільми. По-справжньому особливими випускні вечори роблять і зірки. За традицією, вони виголошують промови, щоб надихнути молодих людей.

"Безпритульні потребують можливостей, залежним треба лікування, мрійникам же потрібний захист. Пенетенціарна система потребує реформ. Систему соціального захисту треба рятувати! Жінконенависництво треба зупинити. Правда в тому, що ви не можете все виправити. Але що ви можете зробити тут і зараз – приймати рішення. Тому що життя – це рішення!", – звернулася до випускників коледжу Колорадо відома телеведуча Опра Вінфрі.

Oprah Winfrey at Colorado college
Oprah Winfrey at Colorado college

Навчання у США – не з дешевих. Загалом, за даними Федеральної резервної системи, за свої дипломи американські студенти заборгували півтора трильйони доларів. Хтось має працювати на кількох роботах, аби сплатити рахунки, хтось бере позики в банку. А от випускникам коледжу Морхауз у штаті Джорджіа цього року неабияк поталанило.

Безцінний подарунок

Роберт Сміт, мільярдер, який сам навчався тут, сплатив рахунки сотень студентів, а це приблизно 40 мільйонів доларів.

"Від імені восьми поколінь моєї родини, які жили в цій країні, ми трохи заправимо ваш автобус. Це виклик і для вас, попередні випускники! Це - мій клас, 2019! І моя сім’я робить внесок, аби закрити їхні студентські борги!" – звернувся Сміт до випускників.

Моя сім’я робить внесок, аби закрити їхні студентські борги!
Роберт Сміт, мільярдер

"Як гора з плечей!" – студенти із неабиякою радістю зустріли такий подарунок. "Тепер – лише вперед і лише вгору!"

"Це був величезний борг для мене і для моєї мами. Вона мати-одиначка. Тож ми і гадки не мали, як платитимемо. І те, що сталося, це неабиякі можливості для мене. Це початок нового!" – каже один зі студентів.

Morehouse college
Morehouse college

Починатимуть нове студенти коледжу у штаті Джорджіа відповідально, – кажуть вони. Така нагода випадає не кожному, тож вони намагатимуться віддячити, будуючи майбутнє своєї родини та своєї країни.

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