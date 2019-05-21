40 млн доларів випускникам - мільярдер сплатив рахунки студентів у США

Американський технологічний інвестор, мільярдер Роберт Сміт ошелешив своїм несподіваним подарунком цілий курс випускників університету Моргауз. Він пообіцяв сплатити за навчання усіх студентів випуску 2019-ого року. Для американців, які часто десятиліттями після університету сплачують борги за освіту, це - подарунок життя.

Як у кіно

Дипломи, мантії, кидання капелюхів – останні дні у навчальних закладах нагадуть голівудські фільми. По-справжньому особливими випускні вечори роблять і зірки. За традицією, вони виголошують промови, щоб надихнути молодих людей.

"Безпритульні потребують можливостей, залежним треба лікування, мрійникам же потрібний захист. Пенетенціарна система потребує реформ. Систему соціального захисту треба рятувати! Жінконенависництво треба зупинити. Правда в тому, що ви не можете все виправити. Але що ви можете зробити тут і зараз – приймати рішення. Тому що життя – це рішення!", – звернулася до випускників коледжу Колорадо відома телеведуча Опра Вінфрі.

Навчання у США – не з дешевих. Загалом, за даними Федеральної резервної системи, за свої дипломи американські студенти заборгували півтора трильйони доларів. Хтось має працювати на кількох роботах, аби сплатити рахунки, хтось бере позики в банку. А от випускникам коледжу Морхауз у штаті Джорджіа цього року неабияк поталанило.

Безцінний подарунок

Роберт Сміт, мільярдер, який сам навчався тут, сплатив рахунки сотень студентів, а це приблизно 40 мільйонів доларів.

"Від імені восьми поколінь моєї родини, які жили в цій країні, ми трохи заправимо ваш автобус. Це виклик і для вас, попередні випускники! Це - мій клас, 2019! І моя сім’я робить внесок, аби закрити їхні студентські борги!" – звернувся Сміт до випускників.

Моя сім’я робить внесок, аби закрити їхні студентські борги!

"Як гора з плечей!" – студенти із неабиякою радістю зустріли такий подарунок. "Тепер – лише вперед і лише вгору!"

"Це був величезний борг для мене і для моєї мами. Вона мати-одиначка. Тож ми і гадки не мали, як платитимемо. І те, що сталося, це неабиякі можливості для мене. Це початок нового!" – каже один зі студентів.

Починатимуть нове студенти коледжу у штаті Джорджіа відповідально, – кажуть вони. Така нагода випадає не кожному, тож вони намагатимуться віддячити, будуючи майбутнє своєї родини та своєї країни.

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