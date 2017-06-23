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Молоді американці частіше відвідують бібліотеки, ніж старші – опитування

  • Голос Америки

Дані опитування дослідницького центру П’ю (Pew Research Center) за осінь 2016 року показують, що 53% мілленіалів (у віці від 18 до 35 років) використовували громадську бібліотеку або бібліотеку на колесах за попередній рік. Показники серед старших поколінь помітно нижчі: 45% людей у віці 36-51 роки, 43% тих, кому 52-70 років, і 36% тих, кому 71-88 років.

У формулюванні запитань акцентувалося саме на використанні громадських бібліотек, а не на академічних бібліотек університетів, зазначається в статті.

У цілому, 46% дорослих у віці 18 або більше років говорять, що вони використовували послуги бібліотек протягом попередніх 12 місяців.

Представники наймолодшого покоління дорослих також частіше, ніж старші люди, користувалися веб-сайтами бібліотек: 41% мілленіалів у порівнянні з 24% тих, кому 52-70 років, повідомляє центр.

Відносно високий рівень використання бібліотек молодими американцями може бути пов'язаний зі змінами, яких багато громадських бібліотек зазнало за останні 20 років, зазначається у матеріалі. Попереднє дослідження центру П’ю показало, наскільки широко люди користуються комп'ютерами та Інтернетом у бібліотеках, а також наскільки вони зацікавлені в додаткових сервісах, таких як програми грамотності для маленьких дітей, простір для зустрічей громадських груп, а також технологічні заняття, де можна відкрити для себе 3-D принтери та інших технічні пристрої, повідомляється в статті.

Дослідження також показало, що більше жінок, ніж чоловіків відвідує бібліотеки (54% порівняно з 39%) та сайти бібліотек (37% порівняно з 24%). Так само вищими є показники серед людей, які мають вищу освіту та тих, у кого є діти, інформує центр.

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