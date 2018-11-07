Американці українського походження стали губернаторами штатів у США

6 листопада перемогу на виборах губернатора штату Колорадо здобув Джеред Поліс. 43-річний член Демократичної партії також є першим відкритим представником ЛГБТ-спільноти.

Поліс є третім поколінням іммігрантів, які прибули до Сполучених Штатів з Польщі та України на початку 20-го століття.

"Будучи настільки близьким до іммігрантського досвіду, я рішуче стаю на захист прав іммігрантів та біженців, звичайно з огляду на досвід євреїв до Другої світової війни, не так багато країн хотіли приймати єврейських біженців", - наголосив він в коментарі пресі.

Представник Демократичної партії з 2009 року представляє свій штат в Конгресі, а до того Поліс був підприємцем, засновником компаній BlueMountain.com та ProFlowers. Він та його партер виховують двох дітей, що також означає, що він перший батько – представник ЛГБТ в Конгресі.

Новим губернатором штату Іллінойс став представник Демократичної партії мільярдер Дж. Б. Пріцкер, який походить з родини українських емігрантів.

"Я походжу з українських євреїв і гордий працювати з місцевою спільнотою тих, хто пережив Голокост", - пише Пріцкер на своїй офіційній сторінці.

Дж. Б. Пріцкер є одним з 11 мільярдерів сім'ї Пріцкер, яка належить до 15-ки найзаможніших родин світу, статки якої оцінюються у 33,5 мільярда доларів, пише видання Celebrity Net Worth.

"На цих виборах Іллінойс поміняв одного заможного бізнесмена без досвіду роботи в уряді на іншого", - пише Chicago Tribune. Інавгурація Пріцкера відбудеться 14 січня і тоді він перебере повноваження у губернатора-республіканця Брюса Ронера

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