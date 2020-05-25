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Барбекю, пляжі, парки розваг. Чи дотримуються американці коронавірусних обмежень, відзначаючи початок літа?

  • Голос Америки
Порт Аранзас, Техас, 23 травня 2020 (AP Photo/Eric Gay)

Вихідні перед Днем пам'яті у США вважаються офіційним початком літа. З цього часу в більшості штатів відкриваються басейни під відкритим небом, починається сезон пляжів, крім того, люди традиційно збираються на пікніки, смажать їжу на грилі та роблять барбекю. Однак у час епідемії коронавірусу, експерти закликають не втрачати пильність, не збиратись великими групами й дотримуватись основних правил безпеки, зокрема носити маски. Все ж цими вихідними не всі у США дослухались до порад епідеміологів.

Техас, 23 травня 2020
Техас, 23 травня 2020

Багато хто дотримувався безпечної соціальної дистанції, яка, за рекомендаціями епідеміологів, має складати не менше двох метрів для людей, які не проживають спільно.

Нью-Йорк, 24 травня 2020
Нью-Йорк, 24 травня 2020

Все ж чимало відпочивальників приходили на пляжі без масок. А штат Міссурі відзначився масштабною вечіркою у басейні, яку відвідали сотні людей.

Схоже дійство у сусідньому Арканзасі вже призвело до хвилі нових випадків інфікування, яку губернатор назвав "другим піком" вірусу.

Техас, 23 травня 2020
Техас, 23 травня 2020

Як вважають американські експерти, через воду у басейні, сауні або на водяних гірках коронавірус не передається. Однак, важливо подбати про засоби, що дозволять дотримуватись відвідувачам двох метрів соціальної дистанції, зокрема нанести розподільчі смуги та позначки, а також регулярно прибирати й чистити поверхні, до яких часто торкаться люди.

Каліфорнія, 24 травня 2020
Каліфорнія, 24 травня 2020

Також у частині штатів відкрились парки розваг. Зокрема, у Юті відвідувачі повинні бути у масках і сидіти через ряд крісел одне від одного.

Юта, 23 травня 2020
Юта, 23 травня 2020

Медексперти закликають американців не забувати про заходи безпеки. Під час відпочинку біля басейну, парку розваг чи у водному парку відвідувачів закликають продовжувати носити медичні чи саморобні маски, прикривати рот і ніс піч час кашляння чи чхання, а також продовжувати дотримуватись основних правил гігієни.

Юта, 23 травня 2020
Юта, 23 травня 2020

У США загалом кількість нових заражень за добу перевищила 20 тисяч людей. А загальна кількість смертей у країні наближається до позначки у 100 тисяч.

Нью-Йорк, 24 травня 2020
Нью-Йорк, 24 травня 2020

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Музика на карантині: унікальний рух, який започаткувала українка з Нью-Йорка. Відео
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Музика на карантині: унікальний рух, який започаткувала українка з Нью-Йорка. Відео

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