Барбекю, пляжі, парки розваг. Чи дотримуються американці коронавірусних обмежень, відзначаючи початок літа?

Вихідні перед Днем пам'яті у США вважаються офіційним початком літа. З цього часу в більшості штатів відкриваються басейни під відкритим небом, починається сезон пляжів, крім того, люди традиційно збираються на пікніки, смажать їжу на грилі та роблять барбекю. Однак у час епідемії коронавірусу, експерти закликають не втрачати пильність, не збиратись великими групами й дотримуватись основних правил безпеки, зокрема носити маски. Все ж цими вихідними не всі у США дослухались до порад епідеміологів.

Багато хто дотримувався безпечної соціальної дистанції, яка, за рекомендаціями епідеміологів, має складати не менше двох метрів для людей, які не проживають спільно.

Все ж чимало відпочивальників приходили на пляжі без масок. А штат Міссурі відзначився масштабною вечіркою у басейні, яку відвідали сотні людей.

Схоже дійство у сусідньому Арканзасі вже призвело до хвилі нових випадків інфікування, яку губернатор назвав "другим піком" вірусу.

Як вважають американські експерти, через воду у басейні, сауні або на водяних гірках коронавірус не передається. Однак, важливо подбати про засоби, що дозволять дотримуватись відвідувачам двох метрів соціальної дистанції, зокрема нанести розподільчі смуги та позначки, а також регулярно прибирати й чистити поверхні, до яких часто торкаться люди.

Також у частині штатів відкрились парки розваг. Зокрема, у Юті відвідувачі повинні бути у масках і сидіти через ряд крісел одне від одного.

Медексперти закликають американців не забувати про заходи безпеки. Під час відпочинку біля басейну, парку розваг чи у водному парку відвідувачів закликають продовжувати носити медичні чи саморобні маски, прикривати рот і ніс піч час кашляння чи чхання, а також продовжувати дотримуватись основних правил гігієни.

У США загалом кількість нових заражень за добу перевищила 20 тисяч людей. А загальна кількість смертей у країні наближається до позначки у 100 тисяч.

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