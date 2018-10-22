Четверо американців загинуло під час туру в Коста-Риці

П'ятеро осіб, включаючи чотирьох американців загинуло під час сплаву на плотах в Коста-Риці. Про це повідомляють місцеві посадовці. Вік американців – від 25 до 35 років.

Четверо американців брали участь в екскурсійній програмі, яка включала сплав на плоту. У турі брало участь 14 осіб. Решта туристів вижило.

Триває розслідування справи, повідомляють посадовці Коста-Рики.

Держдепартамент США висловив жаль через трагедію.

"Нас засмутила новина про аварію плоту в Коста-Риці. Ми можемо підтвердити загибель 4 громадян США в результаті нещасного випадку. Ми передаємо найглибші співчуття сім'ям і коханим загиблих і висловлюємо вдячність урядові Коста-Рики за підтримку в цій трагедії", - йдеться в заяві речниці Держдепу Гедер Науерт.

Науерт підкреслила, що найвищим пріоритетом Державного департаменту є захист громадян США за кордоном.

"Державний департамент не має вищого пріоритету, ніж захист громадян США за кордоном. У співпраці з місцевою владою ми готові надавати консульську допомогу громадянам США в регіоні", - наголошується в заяві Держдепу розміщеній у Twitter.

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