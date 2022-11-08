На сході України загинув американець, що був в Інтернаціональному легіоні

В Україні загинув американський військовик добровольчого Інтернаціонального легіону Тімоті Гріффін. Як повідомляє NBC, цю інформацію підтвердили у військовій частині.

За даними Інтернаціонального легіону, Гріффін брав участь у контрнаступі України на східному фронті. Підрозділ проводив операцію і зазнав атаки, Гріффін "загинув у бою". У підрозділі заявили, що зараз на зв'язку із родиною щодо повернення його тіла до США.

У Держдепі підтвердили загибель громадянина США, але не назвали імені, пише CNN. "Ми підтримуємо зв'язок із сім'єю та надаємо всю можливу консульську допомогу", - сказав речник відомства. - "З поваги до приватного життя сім’ї в цей важкий час нам більше нічого додати".

Загалом у російській війні загинуло шестеро громадян США, які воювали на боці України, пише NBC. У квітні стало відомо про загибель 22-річного Віллі Кенсела, який працював з приватним військовим підрядником. У травні 52-річний Стівен Забєльскі із Флориди загинув у бою на Запоріжжі. А в липні Держдеп підтвердив, що на сході України загинули ще двоє американців, пізніше їх ідентифікували як Браяна Янга та Люка Луцишина. Минулого тижня тіло 24-річного Джошуа Джонса в межах обміну військовополоненими Росія повернула в Україну, його тіло залишається в Україні в межах розслідування воєнних злочинів, повідомила сім'я Джонса.

Скільки загалом американців придналися до українських сил, що протистоять російському наступу, невідомо. Американська влада радить своїм громадянам не їхати до України або виїхати за межі країни тим, хто там уже перебуває.