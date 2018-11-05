Напередодні виборів американців турбують можливі "слабкі місця" виборчої системи

Активісти-захисники прав виборців в штаті Джорджія заявляють про те, що існують вразливі місця в державній виборчій системі США, які можуть дозволити хакерам отримувати доступ і вносити зміни до приватної інформації виборців. Про це пише The Washington Post.

В неділю, республіканець Браян Кемп, який, на посаді секретаря штату контролює виборчий процес і одночасно бере участь в виборах на посаду губернатора, у відповідь звинуватив демократів у тому, що їх програмне забезпечення може отримувати персональні дані виборців. Його служба розпочала розслідування на основі його заяв про "невдалу спробу хакерського нападу на державну систему реєстрації виборців".

В передвиборчій кампанії Кемпа, представників Демократичної партії США назвали "радикалами, які рвуться до влади", яких треба притягнути до відповідальності "за злочинну поведінку". Демократи у відповідь назвали розслідування "зловживанням владою".

Це питання почало впливати на настрої виборців, зазначає видання, адже обидві партії почати підозрювати своїх супротивників в недостатній відданості чесним виборам.

"На всіх рівнях уряд та правоохоронні органи уважно слідкують за шахрайством з виборами, включаючи під час раннього голосування, - написав президент Трамп у Twitter 20 жовтня. – Обманюйте за власний кошт. Порушники підпадатимуть під штрафи, як цивільні, так і кримінальні!"

Cвідчень поширених шахрайств з виборами в США не виявлено, пишуть у WP. Також президент Трамп створив комісію з розслідування можливих шахрайств на виборах після того, як вступив на посаду президента, однак, комісія припинила свою роботу раніше цього року після того, як багато штатів відмовились надавати інформацію про виборців. Комісія так і не виявила свідчень масштабних порушень.

В Джорджії питання довіри до виборів привернуло увагу на виборах губернатора, основними кандидатами на яких є Кемп та демократка Стейсі Абрамс, яка у разі перемоги стане першою афро-американкою губернатором штату

Активісти – захисники прав виборців привертають увагу ще до декількох випадків у країні:

У низці штатів, включаючи Джорджію, Неваду, Індіану та Вісконсин, сотні тисяч неактивних виборців було усунуто з переліків. Посадовці, що опікуються виборами зазначають, що виборці, імена яких усунуто не голосували протягом останніх двох федеральних виборів, переїхали, або не відповідали на запити про інформацію для підтвердження реєстрації.

В Північній Дакоті, закон про ідентифікацію виборців вимагає від виборців вказувати адресу місця проживання. Це може ускладнити представниками корінних народів Америки можливості для голосування.

В Техасі, деякі виборці повідомляли, що під час попереднього голосування в електронній формі, їх вибір було змінено. Посадові повідомили, що наразі таких випадків було не більше 20, що не вплине на результати виборів.

Водночас, велика кількість юристів та спостерігачів планує здійснювати моніторинг виборів у вівторок і для того, щоб за потреби підготувати можливі перерахунки голосів, або юридичні позови.

Комітети політичних партій, незалежні кандидати та захисники прав громадян – всі спрямують спостерігачів.

Наприклад, організація Common Cause вже змогла залучити 6500 спостерігачів, що вдвічі більше, порівняно з 2016 роком президентських виборів, наголошує видання.

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