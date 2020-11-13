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Післявиборчі пристрасті у США скоро вгамуються - американці в Україні розповіли про свої очікування

Скоро вгамуються: що кажуть американці, які живуть в Україні про післявиборчі пристрасті. Відео
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Скоро вгамуються: що кажуть американці, які живуть в Україні про післявиборчі пристрасті. Відео

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Скоро вгамуються: що кажуть американці, які живуть в Україні про післявиборчі пристрасті. Відео

Що думають американці в Україні про наслідки виборів у США

Американець Дейвід Пластер живе у Києві на Борщагівці. Вчить українців англійської мови, а на дозвіллі разом із волонтерами прибирає у парках сміття та знищує рекламу наркотиків на стінах столичних будинків. Дейвід каже – попри нинішню поствиборчу ситуацію у США, він абсолютно спокійний за долю американських виборів і долю американської демократії.

Дейвід Пластер, американський волонтер в Україні
Дейвід Пластер, американський волонтер в Україні

«Хто б зрештою не став президентом (бо офіційні результати ще не оголошені), чи буде це Трамп, чи буде це Байден, хай навіть Каньє Вест – насправді американський народ визначає майбутнє нашої країни, а не президент. Президенти приходять на якийсь час, щоб служити народу, і потім йдуть», - сказав Дейвід "Голосу Америки".

Як він додав – навколовиборчі політичні суперечки на батьківщині не розсварили американців, які живуть тут, в Україні.

«У моїй громадській організації працюють американці, які голосували за Байдена, і ті, хто активно підтримував Трампа. Але що цікаво, нам це не заважає разом робити в Україні корисні соціальні проєкти. Жодних проблем», - зазначив волонтер.

Розколу в американській громаді в Україні не сталося, погоджується головний редактор англомовного ділового видання UBN Джеймс Брук.

Джеймс Брук
Джеймс Брук

«Я особисто голосував за Байдена, бо вже не можу далі терпіти Трампа, його циркові вистави. Але днями я розмовляв з двома американцями, які обидва підтримують Трампа. Ми обговорювали вибори спокійно, без емоцій. І всі погодилися – який гарний результат показав Трамп. Адже вся преса була проти нього ці чотири роки президентства, плюс жахлива пандемія коронавірусу, і все ж таки, понад 72 мільйони людей за нього проголосували».

Джеймс не сумнівається: післявиборчі пристрасті в Америці скоро вляжуться.

За його словами, «Нинішня ситуація доволі унікальна. І тут справа в характері Трампа. Він завжди вважає себе переможцем. А у цьому випадку не переміг. Ми також знаємо, що він любить адвокатів, любить подавати позови. Але зрештою він випустить пару, і шум стихне».

Метью Купфер
Метью Купфер

Як додає редактор Kyiv Post​ Метью Купфер, «Я впевнений, що вибори пройшли чесно, що немає жодної фальсифікації, маніпуляції".

За його словами, "Те, що ми бачимо на сьогоднішній день в Америці – це відображення поляризації в суспільстві. Це також відображення дій Трампа в медійному полі».

Американський журналіст (який спілкується з нами чудовою українською) переконаний: переможець виборів уже визначений. У виданні Kyiv Post​, де він працює, щойно випустили номер із промовистим заголовком: «Ласкаво просимо, Джо».

Головний редактор видання Брайан Боннер вважає, що перемога Джо Байдена – це великий плюс для України. Але в Києві не повинні сподіватися, що нова адміністрація прийде і вирішить всі проблеми за українців.

Брайан Боннер
Брайан Боннер

«Президентство Байдена не буде для України встелене трояндами, - прогнозує Боннер.

За його словами, "Ми пам’ятаємо, як жорстко він виступав проти корупції, коли був віце-президентом. Тож тепер, як президент, вимагатиме результатів. Тим українським корумпованим політикам, які не хочуть змін, і олігархам буде непереливки. В протидії російській агресії він допомагатиме Україні більше, ніж Обама. Але буде вимогливішим до українських керівників».

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