Післявиборчі пристрасті у США скоро вгамуються - американці в Україні розповіли про свої очікування

Американець Дейвід Пластер живе у Києві на Борщагівці. Вчить українців англійської мови, а на дозвіллі разом із волонтерами прибирає у парках сміття та знищує рекламу наркотиків на стінах столичних будинків. Дейвід каже – попри нинішню поствиборчу ситуацію у США, він абсолютно спокійний за долю американських виборів і долю американської демократії.

«Хто б зрештою не став президентом (бо офіційні результати ще не оголошені), чи буде це Трамп, чи буде це Байден, хай навіть Каньє Вест – насправді американський народ визначає майбутнє нашої країни, а не президент. Президенти приходять на якийсь час, щоб служити народу, і потім йдуть», - сказав Дейвід "Голосу Америки".

Як він додав – навколовиборчі політичні суперечки на батьківщині не розсварили американців, які живуть тут, в Україні.

«У моїй громадській організації працюють американці, які голосували за Байдена, і ті, хто активно підтримував Трампа. Але що цікаво, нам це не заважає разом робити в Україні корисні соціальні проєкти. Жодних проблем», - зазначив волонтер.

Розколу в американській громаді в Україні не сталося, погоджується головний редактор англомовного ділового видання UBN Джеймс Брук.

«Я особисто голосував за Байдена, бо вже не можу далі терпіти Трампа, його циркові вистави. Але днями я розмовляв з двома американцями, які обидва підтримують Трампа. Ми обговорювали вибори спокійно, без емоцій. І всі погодилися – який гарний результат показав Трамп. Адже вся преса була проти нього ці чотири роки президентства, плюс жахлива пандемія коронавірусу, і все ж таки, понад 72 мільйони людей за нього проголосували».

Джеймс не сумнівається: післявиборчі пристрасті в Америці скоро вляжуться.

За його словами, «Нинішня ситуація доволі унікальна. І тут справа в характері Трампа. Він завжди вважає себе переможцем. А у цьому випадку не переміг. Ми також знаємо, що він любить адвокатів, любить подавати позови. Але зрештою він випустить пару, і шум стихне».

Як додає редактор Kyiv Post​ Метью Купфер, «Я впевнений, що вибори пройшли чесно, що немає жодної фальсифікації, маніпуляції".

За його словами, "Те, що ми бачимо на сьогоднішній день в Америці – це відображення поляризації в суспільстві. Це також відображення дій Трампа в медійному полі».

Американський журналіст (який спілкується з нами чудовою українською) переконаний: переможець виборів уже визначений. У виданні Kyiv Post​, де він працює, щойно випустили номер із промовистим заголовком: «Ласкаво просимо, Джо».

Головний редактор видання Брайан Боннер вважає, що перемога Джо Байдена – це великий плюс для України. Але в Києві не повинні сподіватися, що нова адміністрація прийде і вирішить всі проблеми за українців.

«Президентство Байдена не буде для України встелене трояндами, - прогнозує Боннер.

За його словами, "Ми пам’ятаємо, як жорстко він виступав проти корупції, коли був віце-президентом. Тож тепер, як президент, вимагатиме результатів. Тим українським корумпованим політикам, які не хочуть змін, і олігархам буде непереливки. В протидії російській агресії він допомагатиме Україні більше, ніж Обама. Але буде вимогливішим до українських керівників».

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