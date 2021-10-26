Зеленський каже, що Україна поверне «скіфське золото, а потім і Крим»

Президент Володимир Зеленський назвав «довгоочікуваною перемогою» рішення Амстердамського апеляційного суду про повернення Україні з Нідерландів «скіфського золота» з кримських музеїв.

«Вдячний суду за справедливе рішення... Ми завжди повертаємо своє. Спочатку повернемо «скіфське золото», а потім і Крим», - написав український керівник у Twitter.

Рішення апеляційного суду оприлюднене 26 жовтня фактично підтверджує рішення 14 грудня 2016 року Амстердамського окружного суду, яке вказувало, що колекція цінних експонатів позичених з України для виставки в Музеї Алана Пірсона в Амстердамі належить українській державі, і що Росія, яка захопила Крим, не має на них права.

Експонати будуть передані Державному історичному музею України в Києві до часу, коли ситуація в Криму стабілізується.

«Хоча дані музейні експонати походять з Криму і тому можуть вважатися кримською спадщиною, вони також є частиною культурної спадщини України», - йдеться у постанові Амстердамського апеляційного суду.

Судді також постановили, що «музейні експонати будуть передані Державному історичному музею України в Києві до часу, коли ситуація в Криму стабілізується».

Це рішення Амстердамського апеляційного суду ще може бути оскаржене у Верховному суді Нідерландів.

Так зване «скіфське золото» з чотирьох кримських і з одного київського музею було частиною виставки «Крим - золото і таємниці Чорного моря» в Нідерландах з лютого до травня 2014 року.

В лютому того року російські сили захопили ключові об’єкти в Криму, а у березні Росія проголосила півострів своєю територією.

Кримські музеї за підтримки міністерства культури Росії домагалися, щоб експонати були повернені в Крим, але Україна наполягала, що цінності не повинні переходити під російський контроль.

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