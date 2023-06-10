Нинішні бої можуть стати поворотним пунктом у 15-місячній війні – ЗМІ про імовірний контрнаступ

Західні ЗМІ, посилаючись на військових експертів, повідомляють, що контрнаступ Збройних Сил України попри те, що не був офіційно оголошений українською владою, найімовірніше, вже почався.

Британська розвідка повідомляє про значний прогрес та прорив першої лінії російської оборони на деяких ділянках наступу українським військом на сході та півдні.

«За останні 48 годин значні українські операції відбуваються на кількох ділянках сходу та півдня України. На деяких ділянках українські сили, ймовірно, досягли значного прогресу та пробили першу лінію російської оборони. В інших – український прогрес був повільнішим», – твітує британське міністерство оборони у суботу, 10 червня.

Аналітики американського Інституту вивчення війни (ISW) підтверджують у п'ятницю ввечері, що українські війська 9 червня продовжили контрнаступальні операції щонайменше на чотирьох ділянках фронту, «здобувши подальші успіхи в районі Бахмута та на заході Донецької області.

Неочікувано для оглядачів інформацію про контрнаступ озвучив і президент Росії Володимир Путін, який заявив про успіхи у стримуванні українського контрнаступу та втрати ЗСУ.

Путін під час засідання голів країн Союзу незалежних держав заявив: “Треба абсолютно точно констатувати, що цей наступ розпочався. Про це говорить використання стратегічних резервів української армії”.

Путін у своїй заяві також говорить про те, що російській армії не вистачає сучасного обладнання, “але оборонна промисловість розвивається швидко”.

Президент РФ стверджує, що контрнаступ України “не досягнув поставлених цілей” і водночас додає: “Наступальний потенціал військ зберігається. Воєнне керівництво Росії реально оцінює ситуацію і буде виходити з цих реалій, вибудовуючи свої дії на майбутнє”.

Інститут вивчення війни (ISW) назвав цю заяву Путіна “помітним відхиленням від його попереднього дистанційованого підходу до обговорення реалій на полі бою”.

На думку аналітиків ISW, виступ Путіна може свідчити про те, що “Кремль вчиться на своєму попередньому невдалому підході до риторичного применшення” успіхів українського війська.

Заступниця міністра оборони України Ганна Маляр повідомляє, про "активні бойові дії на декількох ділянках Бахмутського напрямку". Посадовиця також додала, що ситуація напружена на всіх ділянках фронту.

Маляр поширила у Телеграмі пояснення “навіщо російська пропаганда розкручує тему наступу Збройних Сил України”.

Так, за версією центру стратегічних комунікацій StratСom, серед інших причин, таких як спроби деморалізації українців, ворог намагається надати підтримку власним солдатам.

“Адже проблема з низькою психологічною готовністю до бою є основною в російській армії”, - стверджують експерти центру.

Щодо самого контрнаступу, президент України Володимир Зеленський у своєму виступі говорить тільки про те, що “цими днями” українські воїни ведуть “особливо важкі бої”.

Генеральний штаб ЗСУ інформує , що за минулу добу українські воїни ліквідували 890 російських окупантів, знищили 8 танків, 7 бойових броньованих машин, 15 артилерійських систем, одну РСЗВ, 3 засоби ППО, 16 БпЛА оперативно-тактичного рівня, 5 крилатих ракет, 18 автомобілів та 5 одиниць спеціальної техніки.

Публікуючи оцінки українського контрнаступу, видання New York Times цитує посадовців США та Європи, котрі кажуть, що нинішні бої можуть стати поворотним пунктом у 15-місячній війні. Газета стверджує, що українські війська “почали операції на кількох фронтах” минулого тижня, після навчання складній тактиці ведення війни та озброєні сучасною західною зброєю вартістю мільярди доларів.

Видання також, спираючись на приватні цитати офіційних осіб, припускає, що “витіснення всіх російських сил з окупованої української землі вкрай малоймовірне”.

Західні медіа сходяться на тому, нова військова ініціатива вплине на дискусії про майбутню підтримку України. NYT додає, що залишається незрозумілим те, що саме Сполучені Штати, Європа та Україна вважатимуть “успішним” контрнаступом.

“Яким би не був результат контрнаступу, американські та європейські чиновники погоджуються, що наразі Путін не налаштований вести переговори. Але Путін розуміє мову сили, і саме це робить контрнаступ таким важливим”, – наголошує NYT.

Дивіться також: