Анджеліна Джолі в Україні із приватним візитом – УВКБ ООН

У суботу актрису, режисерку та спеціальну представницю ООН у справах біженців Анжелину Джолі помітили у Львові. Відео, розміщене українською журналісткою Майєю Підгорецькою та поширене багатьма ЗМІ, показує, як акторка роздає автографи у львівській кав’ярні.

"Анджеліна Джолі подорожує до регіону особисто, і УВКБ ООН не бере участі в цьому візиті", - написала Гедіні-Вільямс, речниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців (УВКБ) на запит американського видання «The Washington Post».

У Львові, як повідомила Укрзалізниця у своєму Телеграмканалі, Джолі відвідала львівський вокзал, де вона зустріла та поспілкувалася із пасажирами евакуаційного поїзда з Покровська, Донецької області, та подякувала волонтерам та залізничникам.

На веб-сайті ТСН повідомляється, що Джолі також відвідала лікарню, де перебувають діти, які отримали поранення під час ракетного удару військ Російської Федерації по вокзалу в Краматорську.

Анджеліна Джолі, яка є посолкою ООН у справах біженців з 2001-го року, була серед перших голлівудських зірок, хто голосно заявляв про необхідність допомагати українцям, змушеним тікати зі своєї країни, вона бере участь в організації допомоги.

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