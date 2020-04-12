Apple і Google разом стежитимуть за контактами власників смартфонів, щоб зупинити поширення COVID-19

Компанії Apple і Google оголосили, що об'єднаються для розробки технології відстеження контактів власників телефонів, щоб допомогти уповільнити поширення коронавірусу.

Мета проекту в тому, щоб власники смартфонів використовували додатки, завдяки яким потенційно заражені люди зможуть дізнаватися, що їм слід пройти тестування або дотримуватися карантину. Це може підвищити ефективність світових заходів боротьби проти епідемії.

За планом, телефони використовуватимуть Bluetooth, щоб обмінюватися інформацією із телефонами поблизу. Інфіковані коронавірусом власники телефонів зможуть передавати Apple і Google контакти людей, поруч із якими вони знаходилися, тож ті, хто опинився в групі ризику, будуть проінформовані.

Такий моніторинг зможе зіграти важливу роль і після того, як правила ізоляції будуть пом'якшені. Однак щоб ця технологія дала результати, потрібно, щоб мільйони користувачів смартфонів погодились на її умови.

Дані про номери телефонів будуть зашифровані, щоб зберігати анонімність користувачів, зокрема, й для Apple і Google. Ці технологічні гіганти також заявили, що їхня система не буде відслідковувати координати по GPS.

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