“Apple мусить відповісти на запитання акціонерів щодо примусової праці” – Комісія з цінних паперів і бірж США

Комісія з цінних паперів і бірж США відхилила спробу Apple Inc. скасувати пропозицію акціонерів із проханням забезпечити більшу прозорість у залученні примусової праці.

На початку цього року група акціонерів попросила раду Apple підготувати звіт про те, як компанія захищає працівників від примусової праці у своїх каналах постачання.

У запиті йдеться про відомості, про те, як Apple визначала постачальників і субпостачальників, які є в групі ризику примусової праці, і яких Apple вжила заходів.

Як повідомляє інформаційна агенція Reuters у середу, регулятори відхилили крок Apple заблокувати пропозицію, заявивши, що «основні цілі пропозиції не були реалізовані».

Лист означає, що Apple наступного року має поставити на голосування пропозицію на щорічних зборах акціонерів.

У Apple не відповіли на запит журналістів Reuters про коментар.

Раніше видання The Information повідомляло про те, що інформаційні та правозахисні групи виявили сім компаній-постачальників компонентів для пристроїв Apple, які пов’язані з нібито примусовою працею за участю уйгурів та інших пригноблених меншин у регіоні Сіньцзян у Китаї.

"Індустріальний парк", в якому працюють уйгури, оточений стінами та огорожами з лише одним виходом або входом, а поруч із парком розташований великий комплекс, визначений дослідником із супутникових знімків з австралійського аналітичного центру ​Натаном Рузером, як ізолятор, де жили робітники заводу.

Натан Рузер сказав, що «майже жодна інша фабрика в Сіньцзяні не виглядає так, як індустріальні парки, де працюють ув’язнені».

Принаймні п’ять із цих компаній утримували тисячі уйгурів та представників інших меншин на конкретних заводах чи дочірніх компаніях, які працювали на Apple, виявило розслідування.

Американські законодавці минулого тижня ухвалили закон про заборону імпорту з китайського регіону Сіньцзян через побоювання щодо примусової праці. Президент Байден вчора підписав документ.

«На всіх рівнях влади справедливо зростає занепокоєння щодо умов концентраційних таборів для уйгурів та інших тюркських мусульман, які живуть під правлінням китайського уряду», – заявила Вікі Вайатт, директор кампанії SumOfUs, групи, яка підтримує пропозицію акціонерів.

Ще у 2020 у виданні Washington Post писали про те, що лобісти Apple намагались послабити законопроєкт, спрямований на запобігання примусовій праці в Китаї.

Також видання Daily caller, посилаючись на звіти про лобіювання, повідомляло, що Apple заплатила 90 000 доларів консалтинговій фірмі за «навчання політиків» щодо законопроєкту.

Apple регулярно просить Комісію з цінних паперів і бірж США відхилити пропозиції акціонерів, та запити задовольняють приблизно в половині випадків.

У статті використані дані видань Reuters, The Information, Washington Post, Daily caller.

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