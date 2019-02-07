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Наука і технології

Компанія Apple заплатить за освіту підлітка, який виявив проблему у роботі FaceTime

Ґрант Томпсон з матір'ю Мішель, дивлються на екран iPhone.

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Компанія Apple представила чергове оновлення програмного забезпечення смартфонів iPhone, яке знешкоджує недолік у функції відео дзвінків FaceTime, який дозволяв користувачам отримувати сигнал з мікрофона власників iPhone ще до відповіді ними на телефонний виклик. Повідомляється, що компанія також пообіцяла зробити внесок в подальшу освіту підлітка, який разом із матір'ю виявив недолік.

Під впливом знахідки компанія на деякий час відключила функцію групового чату через FaceTime доки спеціалісти працювали над усуненням недоліку.

У Apple заявили, що нададуть родині, яка виявила недолік, компенсацію та зроблять внесок з метою сприяння освіті 14-річного Ґранта Томпсона.

Після виявлення вади програмного забезпечення iPhone у США звучали закиди, що у програмне забезпечення Apple буцімто умисне була вбудована вразливість, яка дозволяла здійснювати прослуховування абонентів. Провідні законодавці-демократи у Конгресі у вівторок закликали очільника Apple Тіма Кука відповісти на питання з приводу встановленої вади, та заявили про "глибоку стурбованість" з приводу того, як довго зайняло виправлення вразливості смартфонів.

У компанії заявили про плани покращити підходи до виправлення встановлених недоліків програмного забезпечення та ін.

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