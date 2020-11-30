В Італії оштрафували Apple на 10 млн євро за нібито неправдиву інформацію про водонепроникність iPhone

Італійська державна служба, що здійснює контроль над конкуренцією на ринку (AGCM), оштрафувала техгіганта Apple за начебто неправдиву інформацію про водонепроникність iPhone. Про це повідомляє TechCrunch.

Службовці кажуть, що за італійським законодавством компанія порушила права споживачів, ввівши громадськість в оману щодо двох аспектів. По-перше, згідно з офіційними повідомленнями Apple, різні моделі iPhone захищені від впливу води на глибині від 1 до 4 метрів протягом 30 хвилин.

Італійська служба стверджує, що це справджується лише в лабораторних умовах з використанням відфільтрованої та чистої води, але не відповідає дійсності в реальному житті, і що моделі від iPhone 8 до iPhone 11 є значно чутливішим до впливу рідин. Службовці наводять приклади, коли смартфони падали в море, або їх мили під краном.

По-друге, італійська служба каже, що це своєю чергою впливає на гарантійні терміни моделей iPhone - адже після пошкодження водою ці терміни значно скорочувались, а спеціалісти Apple, попри зобов’язання компанії, не могли або відмовлялись ремонтувати смартфони.

В Apple відповіли, що будуть оскаржувати рішення про штраф і протягом 60 днів подадуть апеляцію.

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