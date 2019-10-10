В США заарештували Парнаса та Фурмана - бізнесменів, які допомагали Джуліані в Україні

Двох американських бізнесменів українського походження, які допомагали юристу Трампа Руді Джуліані у встановленні контактів з українськими посадовцями, було заарештовано в середу ввечері в Нью-Йорку.

Льва Парнаса та Ігоря Фурмана звинувачують у тому, що вони порушили правила фінансування політичних кампаній. Першим про це повідомило видання The Wall Street Journal.

Лев Парнас і Ігор Фруман вклали сотні тисяч доларів у кампанії кандидатів від Республіканської партії і неодноразово обідали із президентом США, повідомляли ЗМІ.

В липні 2018 року, проти бізнесменів подала позов громадянська організація, що виступає за прозорі вибори, Campaign Legal Center. За звинуваченнями, бізнесмени намагались приховати джерело походження коштів, які вони надавали на користь політичної кампанії Республіканської партії США.

Парнас і Фруман бачилися із вищим керівництвом України, а також організовували зустрічі із адвокатом Трампа Руді Джуліані. Зокрема йдеться про зустріч Джуліані з колишнім українським генпрокурором Юрієм Луценком.

Постать Луценка є важливою для розслідування в рамках імпічменту президента США, яке проводять комітети американського Конгресу, адже Трамп та Джуліані стверджували, що колишній віце-президент США Джо Байден закликав усунути прокурора в 2016 році, сам з метою припинення розслідування компанії, у правління якої входив його син Гантер Байден. Байден відкидає звинувачення.

В своїй статті в липні 2018 року, видання BuzzFeed так відгукувалось про діяльність Парнаса та Фурмана щодо України: "Два неофіційних посланця, які безпосередньо підпорядковуються особистому адвокату Дональда Трампа, провели кампанію зі встановлення контактів, аби дискредитувати суперників президента і підірвати розслідування, проведене спеціальним прокурором Мюллером стосовно втручання Росії у вибори в США".

Парнас та Фурман також намагались вплинути на формування правління "Нафтогазу", пише старший дослідник інституту Байдена Майкл Карпентер.

"Крім подорожей до України (та Ізраїлю) від імені Руді, щоб зібрати неправдиві свідчення проти Байдена, ці двоє донори Трампівських організацій також намагались підлаштувати склад правління української державної компанії "Нафтогаз", поряд з Перрі та Сондлендом, щоб отримати ексклюзивні угоди", - написав аналітик у Twitter.

Три комітети Палати представників США викликали Парнаса та Фурмана для дачі свідчень в рамках розслідування стосовно можливого імпічменту Трампа.

Свідчення Парнаса заплановані на четвер, а Фурмана – на п'ятницю. Невідомо, наскільки їх арешт вплине на проведення цих слухань, однак, зазначає The New York Times, оглядачі не очікували, що парнас та Фурман добровільно прийдуть свідчити в Конгресі.

Як повідомляв "Голос Америки", Комітети Палати представників США розпочали розслідування в рамках процедури імпічменту. Конгресменів США зацікавила роль Державного департаменту у справі про можливий тиск на українську владу. Центральним об'єктом розслідування Конгресу є скарга, подана представником американської розвідки в рамках програми захисту для викривачів корупції. Автор скарги звинувачує президента США Дональда Трампа у тому, що той, буцімто, тиснув на владу в Україні, щоб отримати негативну інформацію на свого політичного суперника Джо Байдена.

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