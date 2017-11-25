Дедалі менші надії на порятунок екіпажу аргентинського підводного човна

Після кількох днів очікування на інформацію про своїх рідних, родини членів екіпажу зниклого аргентинського підводного човна вирішили повернутися додому.

Вони очікували на базі ВМС Мар-дель-Плата на вістку про долю підводного човна San Juan, який зник 15 листопада під ча рутинної місії. Десять днів пізніше про нього не було чути. Родини запланували релігійні церемонії на суботу.

Аргентинські ВМС не заявили, що 44 моряки загиблі. Вони не знають, чи є якийсь шанс на знайдення моряків живими.

У п’ятницю представник ВМС заявив, що підводний човен не здійснював «таємного чи спеціального завдання», коли по ньому пропав слід. На щоденному брифінгу в Буенос-Айресі капітан Енріке Бальбі заявив, що також немає ознак, що проти підводного човна здійснено атаку.

У четвер ВМС Аргентини заявили, що в океані було чути можливий вибух недовго після того, як пропав один із підводних човнів з 44 членами екіпажу. Вибух охарактеризовано як «аномальний, короткий і сильний».

ВМС Сполучених Штатів і міжнародна організація спостереження з заборони ядерних вибухів, заявила, що «гідроакустична аномалія» сталася через кілька годин після того, як аргентинські ВМС втратили контакт з підводним човном.

Капітан Бальбі заявив, що офіційні особи не знають причини вибуху. Він додав, що пошукові операції продовжуватимуться доти, доки стане відомою доля підводного човна San Juan.

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