Через арктичний холод в США скасовують авіарейси, закривають школи і сперечаються щодо глобального потепління

Школи закрито, сотні перельотів відкладено, або скасовано через різке похолодання на Середньому Заході США поблизу Чикаго. В регіоні може стати холодніше, ніж за Полярним колом, пише CNBC.

Через різке похолодання у вівторок було відкладено 2 457 авіаперельотів, а 1360 рейсів скасовано. В середу, 1134 рейси плануються до скасування. Практично всі потяги, що обслуговує американська залізниця Amtrak було скасовано у середу та четвер. Поштова служба США оголосила про те, що пошту не будуть доставляти в певних частинах країни через похолодання.

Президент Трамп прокоментував різке похолодання у Twitter.

"На прекрасному Середньому Заході крижані вітри, температура сягатиме мінус 60 градусів – найхолодніше, ніжу будь-коли. Цими днями очікується ще більше похолодання. Люди не можуть перебувати на вулиці навіть декілька хвилин. Що трапилось з глобальним потеплінням? Будь ласка, повертайся, ти нам потрібне!"

Президент Трамп відомий скептичним ставленням до теорії глобального потепління і цей твіт президента спонукав до дискусії у ЗМІ стосовно того, чи суперечить надзвичайне похолодання теорії глобального потепління.

"Надзвичайно низькі температури цього тижня в деяких частинах Сполучених Штатів контрастують з загальною тенденцією до більш теплих зим. Дивно, але це також може бути результатом потепління, - йдеться в статті The New York Times. – Нові дослідження вказують, що потепління в Арктиці призводить до змін у потоках повітря і відтискає полярне повітря донизу до широт, які непристосовані до них і часто не готові".

"Зимові буревії не означають, що глобального потепління немає", - йдеться у відповідному повідомленні Національної адміністрації США з океанів та атмосфери, виданому 29 січня.

У Time відзначили різницю між погодою та кліматом: "Глобальне потепління стосується підняття середньої температури поверхні Землі. Це зростання не обов'язково матиме однаковий вплив на весь світ".

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