На військовій виставці у США продемонстрували робота-пса озброєного снайперською гвинтівкою

Робопса зі снайперською гвинтівкою компанії Ghost Robotics представили у Вашингтоні на щорічній зустрічі Асоціації Армії США. Розробка оснащена зброєю калібру 6,5 мм й дальністю ураження 1200 метрів, камерами денного й нічного бачення. Також робот має високу прохідність й може пересуватись там, де не пройде техніка на колесах чи гусениці, повідомляє New Scientist.

"Пропонуємо безпечні, компактні, чіткі вогневі можливості,.. що дозволяє оператору заряджати зброю на відстані", - йдеться на сайті компанії. Там додають, що це - "майбутнє безпілотних систем озброєння". Окрім того, компанія представила своїх робопсів із зірноманітними інтегрованими сенсорами та дронами.

Хоча невідомо, чи міноборони США вирішило закупити таку техніку, у травні американська авіація випробовувала версію робопсів без зброї, тож чимало людей уже побоюються озброєних роботизованих пристроїв, керованих штучним інтелектом, пише Fox News. Однак у Пентаноні запевнили, що всією роботизованою зброєю у розпорядженні американських військовиків керують люди.

Раніше поліції Нью-Йорка довелось відмовитись від контракту на 94 тисячі доларів із Boston Dynamics на постачання роботизованих собак Digidog через негативне сприйняття такої техніки на вулицях міста й заклику зменшити фінансування поліції, повідомляло NPR.

Чимало критиків використання роботизованих собак проводять паралелі із серіалом-антиутопією "Чорне дзеркало" (Black Mirror), де в одній із серій йшлося про роботів-убивць зі штучним інтелектом, що полюють на людей.

У матеріалі використано джерела: Fox News, Twitter, NPR, Sword Defense, New Scientist

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