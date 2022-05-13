Війну РФ проти України обговорюють на саміті США та країн Південно-Cхідної Азії

У Вашингтоні триває дводенний саміт США та країн Асоціації Південно-Cхідної Азії (ASEAN). Серед питань, які обговорять лідери країн, і повномасштабне вторгнення Росії до України, повідомили в Білому домі.

"Україна точно буде на порядку денному саміту ASEAN", - заявила в четвер речниця Білого дому Джен Псакі.

Вона відзначила, що країни ASEAN є "важливими партнерами у висвітленні агресивних дій Росії і вторгнення до України, вони беруть участь у підтримці санкцій і, звичайно, їх виконують". Псакі також підкресліла, що цей конфлікт є "унікальнім часом в сучасній світовій історії".

США докладають зусиль, щоб сформувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Країни асоціації зацікавлені в збереженні принципу захисту суверенітету менших країн, йдеться в матеріали Washington Post, присвяченому саміту. Ймовірно, США переконуватимуть учасників саміту видати заяву з осудом російського вторгнення та на підтримку санкій, припускають у виданні.

Єдиний член організації, який запровадив санкції проти Росії - це Сінгапур, пише видання NPR. Інодонезія та Філіппіни заявили, що не будуть запроваджувати санкції проти Росії, а В'єтнам, М'янма та Лаос традиційно залежать від Росії в поставках зброї, зауважує видання. Таїланд засудив вторгнення під час голосування в ООН, але також утримується від санкційної політкики.

До складу ASEAN входять Бруней, Камбоджа, Індонезія, Лаос, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, В'єтнам. Для М'янми залишили порожній стілець на саміті, який представляв би на саміті місце цивільного уряду, скинутого під час військового перевороту.

В статті використано матеріали англомовної служби Голосу Америки, NPR, Washington Post.

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