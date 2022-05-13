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  • Голос Америки

Війну РФ проти України обговорюють на саміті США та країн Південно-Cхідної Азії

Президент США Джо Байден та лідера країн ASEAN (AP Photo/Susan Walsh)

У Вашингтоні триває дводенний саміт США та країн Асоціації Південно-Cхідної Азії (ASEAN). Серед питань, які обговорять лідери країн, і повномасштабне вторгнення Росії до України, повідомили в Білому домі.

"Україна точно буде на порядку денному саміту ASEAN", - заявила в четвер речниця Білого дому Джен Псакі.

Вона відзначила, що країни ASEAN є "важливими партнерами у висвітленні агресивних дій Росії і вторгнення до України, вони беруть участь у підтримці санкцій і, звичайно, їх виконують". Псакі також підкресліла, що цей конфлікт є "унікальнім часом в сучасній світовій історії".

США докладають зусиль, щоб сформувати міжнародну коаліцію на підтримку України. Країни асоціації зацікавлені в збереженні принципу захисту суверенітету менших країн, йдеться в матеріали Washington Post, присвяченому саміту. Ймовірно, США переконуватимуть учасників саміту видати заяву з осудом російського вторгнення та на підтримку санкій, припускають у виданні.

Єдиний член організації, який запровадив санкції проти Росії - це Сінгапур, пише видання NPR. Інодонезія та Філіппіни заявили, що не будуть запроваджувати санкції проти Росії, а В'єтнам, М'янма та Лаос традиційно залежать від Росії в поставках зброї, зауважує видання. Таїланд засудив вторгнення під час голосування в ООН, але також утримується від санкційної політкики.

До складу ASEAN входять Бруней, Камбоджа, Індонезія, Лаос, Малайзія, Філіппіни, Сінгапур, Таїланд, В'єтнам. Для М'янми залишили порожній стілець на саміті, який представляв би на саміті місце цивільного уряду, скинутого під час військового перевороту.

В статті використано матеріали англомовної служби Голосу Америки, NPR, Washington Post.

Дивіться також: Джо Байден: російське вторгнення в Україну порушило поставки продовольства та вже призвело до підвищення цін у всьому світі.

Джо Байден: російське вторгнення в Україну порушило поставки продовольства та вже призвело до підвищення цін у всьому світі. Відео
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Джо Байден: російське вторгнення в Україну порушило поставки продовольства та вже призвело до підвищення цін у всьому світі. Відео

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Всі новини дня

ЄС подає план обходу російської блокади України для допомоги експорту збіжжя

Європейська Комісія, виконавчий орган Європейського Союзу, запропонувала створення так званих «Ліній солідарності», щоб допомогти Україні відновити масштабний експорт сільськогосподарських товарів призупинений внаслідок вторгнення Росії.

«За нормальних умов Україна могла продавати 75% вирощеного у себе зерна, отримуючи з цього 20% річних експортних доходів», - нагадує Єврокомісія.

ЄС хоче допомогти Україні та сприяти відновленню її економіки, а також зробити внесок у стабілізацію на світовому ринку харчів та зміцнити глобальну харчову безпеку.
Європейська Комісія

Тепер російська армія захопила українські порти на Азовському морі і тримає у фактичній блокаді порти України на Чорному морі, через які зазвичай відправляли близько 90% українського експорту збіжжя.

Україна також стверджує, що російські окупанти на захоплених територіях забирають українське зерно та вивозять його в Росію і навіть намагаються продавати його в інші країни.

Єврокомісія оголосила 12 травня, що береться за велетенське завдання: «краще поєднати й інтегрувати інфраструктуру України з інфраструктурою ЄС», щоб «скоординувати й оптимізувати ланцюги постачання, створити нові маршрути» українському сільськогосподарському експорту.

«ЄС хоче допомогти Україні та сприяти відновленню її економіки, а також зробити внесок у стабілізацію на світовому ринку харчів та зміцнити глобальну харчову безпеку», - проголошують в Брюсселі.

Адіна Велян, комісарка ЄС з транспорту, сказала, що завдяки тим зусиллям Україна упродовж менш ніж трьох наступних місяців матиме можливість експортувати 20 мільйонів тонн збіжжя - близько половини загальних експортних обсягів.

«Вирішуючи негайні завдання і довготермінові, ми працюватимемо з українською владою, а також з сусідніми з Україною країнами - членами ЄС, які докладають усіх зусиль у цій кризі», - сказала Адіна Велян.

Але зараз, попри ті зусилля, український наземний експорт потерпає від затримок.

«Тисячі залізничних вагонів і вантажівок вимушені простоювати, очікуючи на перетин кордону з України. Зараз ті простої вагонів становлять в середньому 16, а на деяких кордонах до 30 днів», - визнає Єврокомісія, вказуючи зокрема на технічні перешкоди, зокрема те, що українські вагони розраховані на ширину колії, яка відрізняється від стандарту залізничної мережі Європи.

Пріоритетами у створенні системи «Ліній солідарності» для України в Брюсселі визначили:

Європейські посадовці також сподіваються, що краща інтеграція України в транспортні та інші інфраструктурні мережі ЄС надалі допомагатиме і у відбудові української економіки зруйнованої війною.

Однією з перспектив на майбутнє називають можливість залучення України й Молдови до проекту Транс-європейська транспортна мережа TEN-T (Trans-European Transport Network), що фінансує подолання технічних та інших проблем у перевезеннях на європейському континенті.

У Європі зараз визнають, що без розблокування українських портів, зокрема порту Одеси, масштабний експорт з України буде проблематичним.

Видання Politico.eu зауважує, що нещодавно для завантаження лише одного транспортного судна в румунському порту Констанца 70 000 тоннами українського збіжжя були задіяні 49 барж і потягів, які перевезли вантаж через кордон з України.

«Якщо порахувати, то ви побачите, що для перевезення 20 мільйонів тонн зерна буде потрібно неймовірних 10 000 барж і майже 300 великих транспортних суден», - цитує Politico.eu Адіну Велян.

Курс Фінляндії на НАТО – що це означатиме для безпеки Європи та для України. Відео
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Курс Фінляндії на НАТО – що це означатиме для безпеки Європи та для України. Відео

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Тарас Тополя: про своє 24 лютого, концерт на станції метро “Хрещатик”. Інтерв’ю

Тарас Тополя: про своє 24 лютого, концерт на станції метро “Хрещатик”. Інтерв’ю
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Тарас Тополя: про своє 24 лютого, концерт на станції метро “Хрещатик”. Інтерв’ю

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Лідер українського гурту “Антитіла” Тарас Тополя з першого дня повномасштабної війни служить у територіальній обороні. Спочатку у Києві, тепер у Харкові. У перервах між військовими завданнями, музикант встигає і успішно співпрацювати зі світовими зірками – Едом Шираном та Боно з U2.

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  • Голос Америки

У Вашингтоні відбулась церемонія нагородження за Видатне Лідерство - одну з премій присвоїли Українському народові. Відео

У Вашингтоні відбулась церемонія нагородження за Видатне Лідерство - одну з премій присвоїли Українському народові. Відео
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У Вашингтоні відбулась церемонія нагородження за Видатне Лідерство - одну з премій присвоїли Українському народові. Відео

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У Вашингтоні відбулась щорічна церемонія нагородження за Видатне Лідерство. Одну з премій присвоїли Українському народові - "за його надзвичайну мужність і стійкість перед жорстоким та неспровокованим вторгненням Росії".

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Джо Байден: російське вторгнення в Україну порушило поставки продовольства та вже призвело до підвищення цін у всьому світі. Відео

Джо Байден: російське вторгнення в Україну порушило поставки продовольства та вже призвело до підвищення цін у всьому світі. Відео
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Джо Байден: російське вторгнення в Україну порушило поставки продовольства та вже призвело до підвищення цін у всьому світі. Відео

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Російське вторгнення в Україну порушило поставки продовольства та вже призвело до підвищення цін у всьому світі. Про це президент Джо Байден заявив під час візиту на ферму в Іллінойсі, де він анонсував про заходи, спрямовані на розвиток сільського господарства Америки.

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