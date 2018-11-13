Аслунд назвав "шокуюче однобокою" статтю московського бюро FT про санкції проти Росії

"Санкції проти Росії: чому "ізоляція неможлива". Під таким заголовком вийшла стаття голови московського бюро Financial Times Генрі Фоя. В статті Фой наводить причини, чому санкції Заходу проти Москви є неефективними.

Фой так представив свою колонку в дописі у Twitter: "... моя вдумлива стаття про провал Заходу у тому, щоб перетворити Росію на міжнародну державу-парію, а також постійний спротив Москви".

Стаття викликала неоднозначну реакцію у експертів на Заході.

"Шокуюче однобока і невірна стаття в FT, - пише аналітик The Atlantic Council Андерс Аслунд. - Всі наведені джерела є пропутінськими і твердять, що санкції є неефективними, однак реальних ВВП Росії стагнує з 2009 року і ВВП в доларовому вимірі скоротився на чверть. Цифри зростання і інші відповідні показники не наводяться".

"Ох - і знову вони з "санкції не працюють... " Ось мої аргументи проти цієї тези", - пише Кадрі Ліїк, дослідниця Європейської ради з міжнародних відносин, у серії твітів, де вона аргументує свою критику основної тези Фоя. Вона, зокрема, наголошує, що санкції є довгостроковим інструментом, який діє в поєднанні з іншими.

"Завжди наївно очікувати швидких і незаперечних результатів. Санкції є довгостроковим інструментом, який працює в поєднанні з іншими стратегіями та подіями", - наголосила аналітик.

У відповідь на критику у Twitter, Фой зауважив, що аналітики, які проживають на Заході, вважають санкції більш ефективними, ніж ті, хто живе та працює в Росії.

"Два зауваження з дебатів у Twitter стосовно мого аналізу санкцій:

Ефективність санкцій є геополітичним тестом Роршаха; "Загалом" аналітики, які базуються на Заході, вважають, що санкції є більш ефективними, ніж ті, хто живе і працює в Росії".

Точку зору Фоя підтримав також і аналітик американського Carnegie Center в Москві Олександр Габуєв: "На Заході санкції є новою релігією навзамін стратегічному підходу до Росії. Проблема в тому, що санкції не кусають так, щоб Путін змінив політику.І вони посилюють найтемніші сили режиму", - додав Габуєв.

Серед свідчень того, що санкції, буцімто, не працюють, аналітик навів продаж Росією ракетних систем C-400. "Незважаючи на масштабні санкції проти російської оборонної промисловості з припинення вигідного експорту і заборони іншим країнам купувати С-400, росія провадить вражаючу торгівлю... за минулий рік, Туреччина, Індія підписали угоди на купівлю С-400, Китай отримав перші поставки, а Саудівська Аравія, Катар та Ірак почали переговори про угоди для купівля систем, які перебувають під санкціями".

"Водночас, постійний потік лідерів ЄС відвідують Кремль, прямі закордонні інвестиції від європейських корпорацій та постійний попит на нафту та газ з Росії, йдуть всупереч войовничій риториці Брюсселя", - наголошує журналіст. Він також навів ряд прикладів, коли міжнародні корпорації планують розширення своєї роботи в Росії.

В Державному департаменті США вважають систему санкцій проти Росії досить дієвою. Так, Маніша Сінгх, високопосадовець Держдепу США в своїх свідченнях перед Комітетом закордонних справ Палати представників США під час слухань 13 вересня заявила, що в результаті санкцій уряд Росії втратив десятки мільярдів доларів. Санкції також мали вплив на державні галузі і стали фактором охолодження російської економіки.

Адміністрація Трампа запровадила санкції проти 229 осіб та організацій за їх участь в російській зловмисній діяльності. Зокрема, 136 з них було введено в рамках санкцій пов'язаних з ситуацією в Україні, повідомила посадовець.

"Ми ввели санкції проти низки провідних компаній Росії, включаючи "Рособоронекспорт" – основну російську компанію, що торгує зброєю, "Євросибенерго" – одну з найбільших компаній в сфері енергетики Росії та "Сургутнефтегаз" – найбільшу російську нафтову компанію. Ми також спрямували дії проти деяких найближчих союзників Путіна а також очільників державних банків та енергетичних компаній".

"Компанії по всьому світові дистанціювались від осіб та організацій, проти яких було запроваджено санкції і ще більше посилило фінансовий тиск на ключові галузі російської економіки та тих, хто підтримував деструктивні дії Кремля. Режим Путіна зараз несе справжні витрати і ці витрати зростатимуть доки він не припинить агресію", - наголосила Сінгх.

Дивіться також: Проміжні вибори: у кількох штатах виборчі комісії оголосили перерахунок голосів