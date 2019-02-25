Волл-стрiт відреагував зростанням на рішення Трампа відкласти підвищення мита на китайські товари

На Волл-стріт спостерігається зростання акцій на тлі рішення президента США Дональда Трампа відкласти підвищення мит на китайські товари, поки тривають торгові переговори.

Впевнене зростання продемонстрували технологічні компанії: так, акції Apple виросли в ціні на 1,4 відсотка. Компанія General Electric додала 8,9 відсотка після того, як погодилася продати біотехнічний бізнес компанії Danaher за 21,4 мільярда доларів.

Акції Sparks Therapeutics виросли в ціні більш, ніж вдвічі, після того, як її запропонував купити фармацевтичний гігант Roche.

Індекс S & P 500 додав 18 пунктів або 0,6 відсотка, досягнувши позначки 2 810.Промисловий індекс Dow Jones Industrial Average виріс на 190 пунктів або 0,7 відсотка до позначки 26 221 пунктів. Індекс Nasdaq додав 68 пунктів або 0,9 відсотка, досягнувши позначки 7 595.На азійських ринках також відмічено різке зростання.

Тим часом ціни на облігації падають. Прибутковість десятирічних казначейських бондів досягла 2,68 відсотка.

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