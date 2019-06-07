Астероїд розміром з футбольне поле наближається до Землі

Європейське космічне агентство оприлюднило перелік найнебезпечніших космічних об'єктів.

Четвертим в переліку є астероїд, відомий як 2006 QV89, що рухається в сторону Землі. Ймовірність, що астероїд зіткнеться з Землею цього року становить один до 7000. Астероїд, вірогідно, пройде на відстані більше 7 мільйонів кілометрів від Землі. Це може відбутись 9 вересня 2019 року, повідомляють ЗМІ з посиланням на інформацію агентства.

Цей астероїд було виявлено 29 серпня 2006 року.

Хоча випадки зіткнення астероїдів з планетою є надзвичайно рідкісними, відомий випадок 1908 року, коли в Єнісеєвській губернії в Росії, падіння метеориту знищило майже 2000 квадратних кілометрів лісів. В лютому 2013 року метеорит увійшов в атмосферу Землі поблизу російського Челябінська.

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