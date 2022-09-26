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NASA випробує систему захисту Землі від астероїдів і комет DART
Національна космічна агенція США (NASA) у понеділок ввечері вперше випробує систему захисту Землі від астероїдів і комет "Тест на подвійне перенаправлення астероїдів" - Double Asteroid Redirection Test (DART). Старт запланований на 6 вечора за Вашингтоном.
DART – це перша місія для технології, що може захистити планету від падіння астероїдів і комет. За планом космічний корабель автономно рухатиметься до астероїда «Діморфос» (Dimorphos), що не становить загрози для Землі, й здійснить планове зіткнення з ним, щоб змінити траєкторію руху космічного тіла. За рухом астероїда NASA стежитимуть через телескоп.
"У галактиці, де астероїди падали на планети мільярди років, тепер одна планета готує удар у відповідь. [...] На перехресті наукової фантастики й реальності DART - це частина нашого плану захистити планету Земля від можливих ударів у майбутньому. Тест щоб захистити майбутнє нашої планети відбувається сьогодні", - йдеться у Twitter NASA.
Як повідомляє космічна агенція, мета місії – зібрати необхідні дані для того, аби краще захистити Землю від можливого падіння космічного тіла, що може загрожуватиме життю на планеті.
Науковці вважають, що однією з головних теорій зникнення динозаврів на Землі 65 мільйонів років тому стало падіння одного астероїда чи комети або метеоритного дощу протягом певного часу.
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Через війну Росії проти України, світ втратить $2,8 трлн - ОЕСР
Світова економіка зазнає значних втрат через війну Росії в Україні, йдеться у вересневому звіті Організації економічного співробітництва та розвитку (ОЕСР), що базується в Парижі і об'єднує провідні економіки світу.
Порівняно з прогнозами від грудня 2021 року, зробленими до російського вторгнення в Україну, тепер прогнози світового ВВП погіршились щонайменше на 2,8 трильйона доларів, йдеться у звіті.
Так оцінили аналітики економічні втрати світу від війни. Дослідники вважають - криза може поглибитись, якщо Росія спровокує енергетичну кризу взимку в Європі. Тоді Європі загрожує рецесія.
"Ми сплачуємо високу ціну за цю війну", - сказав Альваро Сантос Перейра, в.о. головного економіста ОЕСР, пише WSJ.
Через війну Росії в Україні ціни на енергоресурси різко пішли вгору, що ще більше підштовхнуло інфляцію, яка і так була високою на тлі пандемії, вказують дослідники. Особливо нестабільшими є ціни на газ та електроенергію.
Війна призвела до зривів каналів поставок, що погіршило продовольчу кризу. Однак, ціни ростуть не лише на енергоресурси та їжу, ціни на товари більше половини споживчого кошика США, ЄС, Великої Британії зросли на понад 4%.
Енергетична криза в Європі може погіршитись, якщо зима буде холодною, а альтернативних джерел поставок не буде, мовиться у звіті. Аналітики оцінили, що нестача енергоресурсів може змусити європейські країни тимчасово обмежувати газ, який йде підприємствам і це далі зменшить зростання європейської економіки на 1,25 в.п. і зростання інфляції ще на 1,5 в.п.
В ОЕСР радять державам подбати про слабко захищені верстви населення, вживати заходів, щоб скоротити споживання газу, забезпечити енергетичну і продовольчу безпеку.
Британія ввела санкції проти РФ через проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України
Велика Британія повідомила про запровадження санкцій проти 92 осіб та організацій із Росії через проведення псевдореферендумів на окупованих територіях України. Як йдеться на сайті Міністерства закордонних справ країни, під санкції потрапили 89 осіб та три організації.
У списку, зокрема, мільярдер та засновник «Киевской площади» Рік Нісанов, засновник Уральської гірничо-металургійної компанії Іскандер Махмудов, голова ради директорів компанії «Площадь Европы» Зарах Ілієв, голова групи компаній «Арети» Ігор Макаров.
До списку санкцій також включені представники ради директорів та правління «Газпромбанку», наглядової ради та правління Сбербанку та «Радкомбанку», а також три організації – «Гознак», Міжнародний розрахунковий банк і піар-агентство «ИМА-Консалтинг».
На окупованих територіях Донбасу, підконтрольних угрупованням «ДНР» та «ЛНР», а також окупованих після початку повномасштабної війни частинах Херсонської та Запорізької областей України розпочалися псевдореферендуми щодо входження до складу РФ. Псевдореферендуми мають тривати до 27 вересня. Україна, США, Великобританія та інші країни неодноразово заявляли, що не визнають результатів таких «голосувань».
Міністр закордонних справ Великобританії Джеймс Клеверлі заявив, що «уявні референдуми, що проводяться під дулом пістолета, не можуть бути вільними чи справедливими». «Вони дотримуються чіткої схеми насильства, залякування, тортур та насильницьких депортацій на захоплених Росією територіях України», – зазначив він.
У британському МЗС кажуть, що запроваджені санкції «спрямовані проти тих, хто стоїть за цими фіктивними голосуваннями, а також проти осіб, які продовжують підтримувати агресивну війну російського режиму».
У світі проходять демонстрації на знак солідарності з іранськими жінками
Іранці виходять на вулиці дев'ятий день поспіль на знак протесту, через смерть Махси Аміні на початку цього місяця під час її ув'язнення Тегеранською поліцією з питань моралі.
Інші акції протесту, які проводяться на знак солідарності з іранськими жінками, відбулися по всьому світу, зокрема в таких містах, як Афіни, Берлін, Брюссель, Стамбул, Мадрид, Нью-Йорк і Париж.
Демонстрації почались 17 вересня під час похорону Аміні, 22-річної курдської жінки, яка померла днем раніше під час затримання поліцейськими, за порушення суворих обмежень Ісламської Республіки щодо жіночого одягу. Її заарештували 13 вересня за звинуваченням у порушенні суворих правил носіння хіджабу в Ірані.
Родина Аміні стверджує, що її побили в поліцейському мікроавтобусі після арешту, жінка отримала кілька ударів по голові. Поліція відкидає ці звинувачення, стверджуючи, що Аміні померла після того, як її доставили в лікарню через серцевий напад.
За даними державного телебачення Ірану, під час протестів загинула 41 людина.
Іран
Увечері в неділю Іранська організація з прав людини (IHR), що базується в Осло, поширила відео протестів на вулицях Тегерана, під час яких звучали вигуки «Смерть диктатору!» імовірно ввечері в неділю, повідомляє AFP.
IHR заявив, що постійне відключення Інтернету в Ірані ускладнює доступ до інформації про смертельні випадки і протести, повідомляє AFP.
Свідки повідомили AFP, що протести тривають у кількох місцях. На відеозаписах видно демонстрації в Тебрізі та Ширазі, серед інших місць, де жінки знімають хустки, а протестувальники вигукують гасла проти влади.
IHR також повідомила в неділю, що за даними AFP, головні іранські профспілки вчителів закликалм вчителів та студентів організувати перший загальнонаціональний страйк з початку заворушень, бойкотуючи заняття в понеділок і середу на підтримку протестів.
Проурядові мітинги також відбулися в неділю в кількох містах Ірану, головна подія відбулася на площі Енгелаб (Революції) у центрі Тегерана, де демонстранти висловили підтримку закону про обов’язкове носіння хіджабу, повідомляє AFP.
Напівофіційне інформаційне агентство Fars повідомило в неділю, що ввечері в суботу протестувальники в Тегерані вбили члена басіджів, добровольчого загону з Іранської революційної гвардії. У той час як державне інформаційне агентство IRNA повідомило, що ще один член Basij, який перебував у комі з четверга після вуличних зіткнень, помер в Урмії, Західно-Азербайджанській провінції, у неділю.
Греція
Грецька поліція повідомила, що в неділю в посольство Ірану в Афінах кинули бомбу з коктейлем Молотова.
Поліція заявила, що руйнувань не було, повідомляє Афінське інформаційне агентство.
Днем раніше близько 200 людей зібралися на площі Синтагма в центрі Афін, щоб засудити придушення протестів Іраном, повідомило AFP.
Англія
У Лондоні в неділю біля посольства Ірану спалахнули бурхливі вуличні демонстрації.
Як повідомляє Associated Press, протестувальники, намагаючись прорвати бар'єри, що захищають посольство Ірану у Великій Британії, кидали каміння в поліцію. Поліція повідомила, що п'ятьох протестувальників заарештовано.
Франція
Поліція в Парижі застосувала сльозогінний газ і тактику боротьби з масовими заворушеннями в неділю, щоб запобігти маршу сотень людей до посольства Ірану, повідомляють журналісти AFP і очевидці.
Близько 4000 протестувальників вже другий день збираються в Парижі, щоб протестувати проти смерті Аміні. Демонстрація розпочалась мирно на площі Трокадеро в центрі столиці Парижа. Деякі демонстранти скандували "Смерть Ісламській Республіці" та гасла проти верховного лідера аятолли Алі Хаменеї. Одна жінка також підняла табличку з написом французькою мовою: «Я Махса Аміні» з натовпу.
Однак коли протестувальники наблизилися до посольства Ірану, поліція в повному озброєнні для боротьби з масовими заворушеннями за підтримки шеренги фур перегородила їм шлях. Поліція застосувала сльозогінний газ, щоб розігнати протестувальників.
Деяка інформація для цієї статті надійшла від Associated Press, Agence France-Presse та Reuters.
- Голос Америки
США надають Україні NASAMS. Що це за системи?
Президент України Володимир Зеленський в ефірі американського телеканалу CBS подякував США за рішення надати Україні зенітно-ракетні комплекси NASAMS. Зеленський, однак, відзначив, що навіть таких систем не буде достатньо, щоб захистити всі соціальні об'єкти. Україна також просить від міжнародних союзників ракети більш дальної дії ATACMS.
NASAMS - це просунуті системи "земля-повітря", близької та середньої дальності, розроблені спільно норвезькою Kongsberg Defence and Aerospace та американською Raytheon Technologies. NASAMS призначені для виявлення і проведення ударів по літаках, крилатих ракетах та БПЛА.
Ракети NASAMS можуть стріляти по 72 цілях одночасно, повідомляє видання Army Recognition. Здебільшого в цих системах, як пише видання, застосовуються ракети AIM-120 AMRAAM, які можуть стріляти на відстань до 40 км і на висоту до 14 км.
Надання цих систем означатиме, що українські Збройні сили переходитимуть із застосування систем радянського зразка (на кшталт С-300), на системи НАТО, вказували в Пентагоні влітку, коли було оголошено про плани надати такі системи Україні.
«Ця нова система є на озброєнні НАТО. І її постачання в Україну означає, що ми допомагаємо українській армії перейти на протиповітряну зброю тих зразків, яку використовують країни-члени НАТО. Хочу наголосити, що українці фантастично добре використовують ту зброю, яку вони мають, але вона є радянського зразка, виробляється в Росії, тому на майбутнє українцям потрібні будуть нові сучасні зразки зброї», – говорив тоді чиновник Пентагону.
Системи NASAMS використовуються в НАТО, і, за даними АР та Defense News, застосовуються для захисту Білого дому та Пентагону у Вашингтоні. Цього року такі системи також придбала Індія та Угорщина, повідомляє видання.
Влітку Іспанія надала системи NASAMS Латвії з метою укріплення східного флангу НАТО. "Сьогодні, 26 червня, у відповідь на необхідність зміцнити оборонні спроможності Балтійського регіону після російського вторгнення в Україну, батарея "земля-повітря" NASAMS з Іспанії була розміщена на базі ВПС Lielvārde”, - йдеться в повідомленні латвійських ВПС у Twitter.
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